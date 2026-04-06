El Índice Global del Hambre 2025 (GHI por sus siglas en inglés) revela un diagnóstico alarmante para el Perú porque ha retrocedido a niveles similares a los registrados a inicios de la década pasada (2010).

En el índice, presentado por la red Alliance2015 conformada en el Perú por la Fundación Ayuda en Acción, HELVETAS Swiss Intercooperation y Welthungerhilfe, Perú tiene 18.8 puntos.

El informe advierte que el hambre en Perú no es por falta de alimentos, sino a problemas estructurales de pobreza, exclusión y acceso, pues, a pesar de una producción suficiente, persisten fallas en la distribución y en las condiciones para una alimentación adecuada.

“El deterioro responde a una combinación de factores, entre ellos las fuertes presiones inflacionarias de 2022, la recesión económica de 2023 y la persistente inestabilidad política, social y ambiental de los últimos años. Todo ha derivado en una crisis no solo económica y social, sino también alimentaria”, precisó Alliance2015.

Indicó que al cierre de 2024, ocho departamentos —principalmente de la sierra— están en situación grave de hambre: Pasco, Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Puno y Huánuco. Además, 16 presentan niveles moderados, mientras que solo Ica registra un nivel bajo de hambre.

Sin embargo, regiones como San Martín, Madre de Dios, Moquegua, Lima, Junín, Tacna, Tumbes, La Libertad, Arequipa, Loreto y la Provincia Constitucional del Callao han perdido más de una década de avances en la lucha contra el hambre.

DIFERENCIAS

Sobre la diferencia entre áreas urbanas y rurales, según el GHI, ambas aún no recuperan los niveles previos a la pandemia.

“Si bien la brecha entre ellas se ha reducido, no refleja una mejora generalizada. En zonas urbanas, el índice pasó de 18.9 en 2023 a 18.0 en 2024, mostrando una leve mejora. Pero, en áreas rurales los niveles permanecen elevados y prácticamente estancados (20.8 en 2023 frente a 20.7 en 2024), manteniéndose en situación grave y sin señales claras de recuperación”, señaló Alliance2015.

Indicó que en 2019, Huancavelica era el único departamento en estado grave, hoy, cerca de un tercio del país está en esta situación.

“Lamentablemente, hemos retrocedido. Las crisis alimentarias, tanto a nivel nacional como internacional, sumadas a debilidades en las políticas públicas y al contexto económico e institucional de los últimos años, han generado un estancamiento desde 2010”, indicó Lucas Dourojeanni, representante de Welthungerhilfe para Perú y Bolivia, y vocero de la red Alliance2015.

Agregó que a nivel regional, la zona costera —tradicionalmente asociada a mayor dinamismo económico y mejores políticas públicas— ha registrado un deterioro en sus indicadores, alcanzando niveles similares a los de la sierra y la selva.

“Desde 2020, Lima Metropolitana presenta incluso un índice de hambre superior al de la selva y otros territorios costeros”, precisó.