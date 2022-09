La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mostró en contra de los proyectos de ley que proponen otorgar un bono de reconocimiento a los afiliados que se trasladen a las AFP, ya que causaría un costo fiscal de S/ 750 millones.

En el Congreso hay tres iniciativas sobre este tema: proyectos de ley 1260/2021-CR, 1913/2021-CR y 1958/2021-CR, que proponen la “ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes de la ONP”.

En la Comisión de Economía del Congreso, el jefe de la ONP, Walter Borja, indicó que los aportes de los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) financian la pensión de los actuales jubilados del sistema y, a su vez, al momento de jubilarse su pensión será por los trabajadores del futuro.

“Hemos hecho una proyección muy general que calculamos representa un valor presente de S/ 750 millones, más o menos, el tema de los bonos de reconocimiento que se propone en el proyecto legislativo”, señaló.

Agregó que, si esta ley se aprueba, debería ser como parte de toda una revisión mucho mas profunda del sistema previsional peruano, buscando ampliar la cobertura hacia la universalización, la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad financiera, que, según consideró, es el eslabón clave que permita financiar la intervención pública.

Borja sostuvo que, en el 2018, se alcanzó un pico de emisión de bonos de reconocimiento y la ejecución alcanzo más de S/ 1,116 millones, cifra que se disminuyó a S/ 888 millones en 2019.

En tanto, en lo que va del 2022 se han desembolsado S/ 234 millones para la ejecución de los bonos de reconocimiento.

“Hay una repercusión fiscal significativa para la implementación de un bono de reconocimiento que vaya del 2001 en adelante. No encontramos un análisis de costo-beneficio que permita anticipar que esta bonificación no tendrá mayor necesidad de recursos fiscales. La opinión que hemos trasladado es que técnicamente no lo consideramos viable”, precisó.

Cabe señalar que desde hace 20 años, los afiliados a la ONP que decidieron traspasarse a una de las AFP perdieron todos sus fondos aportados, ya que el último bono de reconocimiento solo aplica para los aportes generados antes de 2001.

VIDEO RECOMENDADO

De acuerdo a una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la contratación de nuevos puestos de trabajo en el Perú podría incrementarse este año. Conoce en este video que carreras universitarias y técnicas demandan más las empresas.