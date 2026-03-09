El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la emergencia en el suministro de gas natural declarada mediante la Resolución Viceministerial N.º 004-2026-MINEM/VMH.

Las disposiciones, establecidas mediante la Resolución del Consejo Directivo N.º 40-2026-OS/CD, buscan optimizar el uso de la infraestructura logística disponible, facilitar el transporte y almacenamiento de combustibles alternativos y ampliar la capacidad del mercado durante el periodo de emergencia. Los agentes que se acojan a estas medidas deberán cumplir las condiciones técnicas y de seguridad, además de contar con las pólizas de seguro exigidas por la normativa vigente.

Entre las principales acciones aprobadas figura la autorización para el uso combinado de tractores y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos de un mismo operador, así como el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes.

Asimismo, se establecieron facilidades para la importación y transporte de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción previa en el Registro de Hidrocarburos, previa comunicación a Osinergmin. También se autorizó el uso de camiones cisterna de distribuidores de GLP a granel para reforzar la logística de traslado de este combustible.

Además, se aprobaron medidas excepcionales para el almacenamiento e importación de GLP, permitiendo que productores, importadores y comercializadores utilicen plantas de abastecimiento distintas a aquellas en las que están inscritos, y que empresas envasadoras puedan importar GLP para el mercado nacional sin requerir una inscripción adicional como importadores.

Osinergmin informó que realizará acciones de supervisión y monitoreo para garantizar el adecuado funcionamiento de la cadena de abastecimiento de combustibles y asegurar la continuidad del suministro energético en el país.