El Osinergmin informó que los precios de los combustibles han registrado variaciones en las últimas semanas en grifos de Lima y provincias, debido a factores como la crisis energética tras la ruptura del gasoducto de Camisea y el conflicto en el Medio Oriente.

Para ayudar a los usuarios a encontrar las opciones más económicas, la entidad puso a disposición la plataforma Facilito, que ahora incorpora una función que muestra únicamente los establecimientos con stock disponible, evitando que los conductores acudan a grifos desabastecidos.

A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden consultar los precios de gasolinas, diésel, gas natural vehicular (GNV), gas licuado de petróleo (GLP) vehicular y balones de gas.

El sistema presenta un mapa con los grifos cercanos o ubicados en la ruta del usuario, destacando en color verde el más barato y en rojo el más caro, lo que facilita la elección.

Finalmente, Osinergmin recordó que los grifos están obligados a reportar precios actualizados y su disponibilidad. En caso de incumplimiento, se iniciarán sanciones.

Asimismo, si el precio en el establecimiento no coincide con el registrado en Facilito, los usuarios pueden reportarlo mediante la plataforma o llamando a la línea gratuita 1840.

Venta de los combustibles :