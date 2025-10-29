El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), otorgó viabilidad ambiental a dos proyectos clave en el sector Transportes, que representan una inversión superior a $178 millones.

“Esas iniciativas reforzarán la conectividad nacional, la seguridad vial y el desarrollo económico sostenible del país”, señaló el Minam.

El primero de los proyectos que obtuvo la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) fue presentado por Lima Airport Partners (LAP), para ejecutar mejoras por más de $15 millones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Las obras comprenden la rehabilitación de pistas y calles de rodaje, modernización de sistemas eléctricos e iluminación terrestre, lo que fortalecerá la seguridad aérea y la operatividad del principal terminal del país”, indicó.

Respecto a las aprobaciones ambientales, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán Mariñas, señaló que la viabilidad otorgado por el Senace “reafirma el compromiso sectorial para impulsar un modelo de desarrollo en el país, basado en el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, el desarrollo socio económico y el bienestar de la población”.

Agregó que “cada certificación ambiental otorgada fortalece la confianza de los inversionistas y garantiza que las obras se ejecuten con responsabilidad social y ambiental”.

Norte peruano

El otro proyecto aprobado por el Senace corresponde a la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) de la “Concesión Autopista del Sol Trujillo–Sullana”, equivalente a una inversión aproximada de $163 millones. Permitirá mejorar la infraestructura vial y logística entre Trujillo y Chiclayo.

Con ello, según nota de prensa del Minam, se impulsa el crecimiento productivo del norte peruano y se generan nuevas oportunidades de empleo.

Esa iniciativa de inversión, presentada por Concesionaria Vial del Sol S.A., incluye la construcción de tres nuevos intercambiadores viales, sistemas de drenaje y señalización moderna que harán más segura la circulación y facilitarán el comercio regional.

El expediente obtuvo opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Cultura, tras un proceso de evaluación participativa y transparente.

El Senace es el organismo técnico sectorial que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión, con solidez y participación ciudadana efectiva, garantizando decisiones con transparencia y rigor técnico en beneficio del país.