Debido la interrupción del normal suministro de gas, el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), Pío Pantoja, informó que su sector viene presentando pérdidas económicas.

Pío Pantoja dijo a Canal N que hay cerca de 26 mil panaderías en el país y que cada una habría registrado pérdidas cercanas a los 100 soles diarios, lo que representa aproximadamente 2.6 millones de soles al día en todo el sector.

Sin embargo, el dirigente subrayó que el precio del pan se mantiene pese al incremento de costos en combustibles y otros insumos , y el alza del dólar. “Confiamos que este sábado se va solucionar”, aseveró al referir que hay una alta competencia en el mercado.

Además, aseguró que su sector busca mantener el precio para los consumidores, ya que el pan es considerado un alimento básico para la población.

Pío Pantoja también refirió que algunos pequeños negocios utilizan GLP en balones para continuar con sus labores, lo que supone mayores costos. A decir del presidente de Aspan, el balón pequeño estaría costando alrededor de 180 soles y el balón grande cerca de 470 soles, cuando anteriormente se vendían por menos de 50 soles.