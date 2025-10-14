Se conoció ayer que Panamericana Televisión cambió de dueño y pasó a manos del propietario de Minera Paltarumi, Jimmy Pflucker, relacionado con la minería, en sociedad con Susana Umbert, conocida por sus vínculos con el mundo del entretenimiento.

Se sabe que la operación se cerró el viernes último con lo que se estaría terminando con el ciclo de incertidumbre financiera que atravesaba el conocido canal ubicado en “La Esquina de la Televisión”, por estar entre la muy transitada avenida Arequipa y Santa Beatriz..

Semanas previas, la revista digital Gatoencerrado, informó que el empresario peruano-suizo Ernesto Schütz Landázuri y sus hijos, “habrían puesto en venta sus acciones en Panamericana Televisión S.A. (Canal 5)”.

Inclusive, señaló que hace un par de años, se rumoreó que el posible comprador sería Erasmo Wong Lu Vega, actual dueño de Willax TV. “Hoy las fuentes apuntan a un empresario minero y una productora”, publicó, entonces el medio digital.

Mineros

Personas vinculadas con el mundo minero explicaron a Correo que Paltarumi es una empresa que tiene concesiones en esta actividad, pero que su principal negocio es el tratamiento de oro.

Explicaron que posee plantas de tratamiento en el que atiende a mineros que tienen el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). También estaría atendiendo a grandes mineras productoras de oro.

Panamericana Televisión (más conocido como Panamericana) es una cadena de televisión abierta peruana, que inició sus transmisiones en 1959. Es la segunda red de televisión comercial más antigua del país, después de América Televisión. Fue fundada por la familia Delgado Parker.