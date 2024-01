Chavimochic III se reactivará después de siete años y tres meses. Paulo Quequezana, analista senior de ComexPerú, en entrevista con Correo precisó que es importante que la gestión de César Acuña cumpla con ejecutar el Canal Madre que llegará hasta Chicama.

¿Cuál es la percepción que tienen desde Comex sobre el reinicio del proyecto Chavimochic?

Desde Comex consideramos que es una noticia muy positiva el hecho de que de una vez por todas se esté tomando una decisión sobre cómo se continuará ejecutando este proyecto que lleva paralizado desde el 2016 y en términos de su avance está al rededor del 26% de toda la inversión que involucra. Considerando que falta gran parte de todo el proyecto, esto ya es un buen primer paso.

¿Cuánto ha perdido La Libertad desde el 2016?

El mayor costo del proyecto ha sido su paralización y de todos los beneficios que significaba: tener riego tecnificado, más de 140 mil hectáreas irrigadas. Esto ha impedido que se pueda dar un gran impulso a la producción agrícola y por ende todas las familias que se dedican a esta actividad no pudieron conseguir mayores ingresos. A su vez, por ejemplo, el impulso a las agroexportaciones, algo que quizá se ha sentido mucho más el año pasado debido al fenómeno El Niño. Si uno revisa la cifras de enero a noviembre, el crecimiento de las agroexportaciones en La Libertad ha sido menos de 1%.

La Libertad es primera en exportación de oro. Sin embargo, el agro se posiciona como la principal actividad. ¿Cuánto se repotenciará este sector?

Claro. Hay que ver las cosas extras que también tiene el proyecto. Si hay mayor producción agrícola, quiere decir que todas las personas que se dediquen a esta actividad tendrán mayores ingresos; es decir, pueden gastar más. Pueden tener gastos en otros tipos de actividades como educación, tendrán mayores ahorros, etcétera. Esto genera un círculo virtuoso. La movilización de más productos agrícolas también invita a realizar otros proyectos para aprovechar lo máximo posible los productos que salgan de Chavimochic. Por ejemplo, pavimentar más carreteras, mayor seguridad o un mejor impulso al sector transporte.

¿Actualmente La Libertad es número 1 en agroexportación?

Lima concentra el mayor número de agroexportaciones, pero más que nada por la presencia del puerto. Pero si no contamos a este departamento, La Libertad estaría liderando con valores de agroexportación de alrededor de 1.770 millones de dólares. Luego de eso tenemos a Ica, que está con 1.640 millones; Piura con 1,000 millones, y así tenemos a otras regiones como Lambayeque.

¿Cuándo se vería el impacto de este proyecto?

Lo que se está diciendo oficialmente es que la obra debería culminarse en 2027 y a partir de ese año activarse. Ahora, hay que ser un poco cautos porque la manera en la cual se está haciendo Chavimochic es especial. Por un lado, se tiene este mecanismo de Gobierno a Gobierno que ya lo ganó el Gobierno de Canadá, que está haciendo todos los componentes de la obra, excepto el Canal Madre, que está en manos del gobierno regional [de La Libertad] que lo quiere hacer a través de una APP (Asociación Público Privada).

¿Desde Comex tienen confianza en lo que pueda hacer el Gobierno Regional?

Es un tema muy delicado. Hay que reconocer que no solamente lo decimos por Chavimochic. La historia reciente nos ha mostrado que el manejo de los gobiernos regionales respecto a las APP no ha sido de los más óptimos, siempre han terminado en problemas y usualmente acabaron en procesos arbitrales que se alargan durante años. Diría que hay que ser un poco cautos en lo que vaya a hacer el gobierno regional. Es un muy buen paso el hecho de que se esté tomando la decisión y que Proinversión haya dicho que esto se va a sacar por APP. Sin embargo, creo que también es muy importante que incluso la ciudadanía y fuentes como nosotros debemos darle un monitoreo a lo que vaya a hacer la Región, porque lo peor que podría pasar es que nuevamente existan trabas y que la represa ya esté lista, pero no el Canal Madre. Sería como decir que se ha avanzado por las puras.