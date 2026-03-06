La crisis en el suministro de gas natural tras la fuga registrada en Camisea ha evidenciado debilidades en el sistema energético del país. Así lo advirtió el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, quien señaló que el incidente revela carencias en la infraestructura de transporte de gas y en los mecanismos de respuesta ante emergencias.

Durante una entrevista con Canal N, Gamio sostuvo qu e algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo pueden ayudar a reducir el impacto del problema , como el teletrabajo en sectores donde sea posible.

Asimismo, cuestionó que el incremento del subsidio al GLP no responda directamente a las dificultades que enfrentan los usuarios de gas natural vehicular (GNV).

El exviceministro indicó que uno de los sectores más afectados es el de los taxistas que utilizan GNV. Según explicó, cerca de 335 mil conductores han visto triplicado el costo para llenar sus tanques, pasando de unos 30 soles a cerca de 90 soles, lo que impacta directamente en la economía de miles de familias que dependen de esta actividad.

Ante este escenario, Gamio propuso aplicar de manera temporal el Fondo de Estabilización a la gasolina regular que los taxistas usan cuando no pueden abastecerse de GNV. Sin embargo, precisó que el subsidio debería ser focalizado, mediante un registro virtual que permita identificar a los conductores que realmente necesitan el apoyo.

Finalmente, advirtió que la emergencia también ha puesto en evidencia la falta de infraestructura en el sistema de transporte de gas.