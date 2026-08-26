La inflación, los movimientos del tipo de cambio y la incertidumbre política forman parte de una realidad que puede impactar directamente en los ahorros, negocios y proyectos.

Al respecto, Fernando González, especialista en inversiones y educación financiera, se preguntó si realmente los peruanos estamos preparados para la economía que viene.

Precisó que uno de los principales desafíos es saber qué hacer cuando la moneda cambia de valor, cómo proteger un negocio frente a posibles modificaciones en las reglas de juego y, sobre todo, cómo evitar que los ahorros pierdan poder adquisitivo.

Inclusive, según indicó, en la actualidad, se suma un factor que está cambiando rápidamente la forma de hacer negocios: la inteligencia artificial (IA).

Al respecto, señaló que para las pequeñas y medianas empresas, el reto ya no es preguntarse si deben usar o no la IA, sino identificar qué procesos pueden automatizar primero para ahorrar tiempo, reducir costos y ser más competitivas, especialmente aquellas que todavía no superan el millón de dólares de facturación anual.

González también se refirió a un punto que pasa desapercibido, como es el costo de la informalidad cuando un emprendimiento empieza a crecer. “Lo que inicialmente puede parecer una salida práctica puede convertirse más adelante en una barrera para acceder a financiamiento, proteger los activos y construir un patrimonio sólido”, anotó.

Decisiones

El especialista refirió que prepararse para la economía que viene no significa simplemente guardar dinero; significa saber cómo protegerlo, invertirlo y tomar decisiones estratégicas antes de que las circunstancias obliguen a hacerlo.

Fernando González, empresario, inversionista y autor de Del miedo a la libertad, participará en la Cumbre de Riqueza Inmobiliaria 2026. Con casi tres décadas de experiencia en inversiones y educación financiera, compartirá sus conocimientos y estrategias para proteger y hacer crecer el patrimonio en tiempos de incertidumbre.

El encuentro se realizará este sábado 29 de agosto, de 9:30 a. m. a 5:30 p. m., en Av. Navarrete 762, piso 3, San Isidro.