El juez federal de Estados Unidos, Richard León, declaró que Perú está en situación de default (rebeldía) por incumplir el pago de $ 91 millones por un arbitraje internacional que perdió frente a Kuntur Wasi, empresa que iba a desarrollar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.

El fallo, emitido el 22 de diciembre, señala que el Estado peruano no pagó el monto ordenado ni presentó abogados para defenderse en el proceso, por lo que confirmó la validez del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Por tanto, Kuntur Wasi puede solicitar embargos y otras medidas coercitivas sobre activos peruanos en territorio estadounidense.

Antecedente

El pasado 8 de abril de 2025, según el Centro de Arbitraje (CEAR), el Tribunal de Quiebras del Distrito de Columbia (Estados Unidos) declaró “en rebeldía” al Perú porque no se presentó a defenderse en la demanda de ejecución del laudo arbitral emitido por el CIADI en favor del consorcio Kuntur Wasi, que exigía una compensación de $ 91 millones por la terminación unilateral del contrato de concesión.

CEAR recuerda que en abril de 2014, Perú adjudicó al consorcio Kuntur Wasi -integrado por la peruana Andino Investment Holding (50 %) y la argentina Corporación América (50 %)- la concesión para diseñar, financiar, construir y operar el nuevo aeropuerto.

En 2016 se suscribió una adenda financiera al contrato original, que mantuvo su legitimidad según el tribunal arbitral del CIADI. Pero, en 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones resolvió unilateralmente el contrato, aduciendo motivos de interés público y observaciones de la Contraloría.

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero sigue en marcha bajo la gestión directa del Estado, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Actualmente registra un 49% de ejecución, con el cerco perimétrico y parte de la terminal de pasajeros ya culminados.