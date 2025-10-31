Entre el 2003 y 2004 se iniciaron las negociaciones entre Perú y Tailandia para alcanzar un acuerdo comercial (Tratado de Libre Comercio - TLC). En este sentido, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, anunció que ahora están en la etapa final y que podría concluirse este año.

Tailandia es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático, después de Indonesia. Sus exportaciones hacen el 60% de su Producto Interno Bruto (PBI), principalmente por su producción agrícola, siendo el principal producto el arroz, así como componentes eléctricos y dispositivos de telecomunicaciones.

Mera hizo el anuncio tras un encuentro bilateral entre ambos países en el marco de la Reunión Anual Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Tenemos previsto poder cerrar esta negociación este año. Los equipos técnicos han avanzado un 98% y existe voluntad de ambas partes para firmar el acuerdo durante el primer trimestre de 2026”, destacó Mera desde Gyeongju (Corea del Sur), donde se reunió con la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun.

Al respecto, el ex titular del Mincetur, Edgard Vásquez, manifestó a Correo que las negociaciones con Tailandia se iniciaron entre el 2003 y 2004, cuando se llegó a unos acuerdos. “Para no perder el ímpetu, se puso en vigencia un Protocolo de Cosecha Temprana, que básicamente incluía comercio de bienes y la eliminación de aranceles de un conjunto de líneas de partidas”, precisó.

Vásquez señaló que la negociación continuó porque se debía negociar servicios, inversiones, y otros capítulos. “Esta parte de la negociación estuvo por muchos años cerca de culminarse, pero finalmente se logrará”, comentó.

“Ahora sí habría un acuerdo comercial completo, es decir, un TLC. Estamos hablando básicamente de inversiones y servicios. Además, ya se han actualizado las reglas de origen”, señaló.