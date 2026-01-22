Perú volvió a marcar la pauta en la región. El país lideró el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en Latinoamérica, con un avance acumulado de 14,5% a doce meses hasta noviembre, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El desempeño supera al de economías como Colombia (13%), México (8,2%), Chile (4,4%) y Brasil (3%).

Según el BCRP, este resultado evidencia una ganancia relativa de competitividad exportadora, impulsada principalmente por el buen momento de los envíos agropecuarios, en especial frutas, así como por los sectores textil, químico y siderometalúrgico. Estos rubros han permitido que la canasta exportadora peruana sea cada vez más diversa.

LÍDER

De esta manera el país se consolida como uno de los principales productores y exportadores de arándanos, uvas, paltas, mangos, entre otros cultivos, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El Banco Central de Reserva del Perú destacó también que, en noviembre pasado, el valor total de las exportaciones alcanzó los 8.663 millones de dólares, un incremento de 10,1% frente a 2024. Asimismo, 16 de las 24 regiones del país registraron un crecimiento significativo y un mayor dinamismo agroexportador y comercial.

El resultado se explicó por el aumento de 23,9% en el precio promedio, asociado a mayores cotizaciones del oro y el cobre, además de productos siderometalúrgicos y del café en los mercados globales.