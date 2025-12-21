El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estimó que el Perú alcanzará este año un récord histórico de US$85.000 millones en exportaciones totales, impulsado por las ventas al exterior de productos agrícolas, mineros, pesqueros y textiles.

Según información oficial difundida este domingo, entre enero y octubre las exportaciones peruanas sumaron US$71.800 millones, lo que representa un incremento de 20% frente al mismo periodo del año anterior.

Precios internacionales favorecen a la minería

El crecimiento fue impulsado principalmente por los altos precios internacionales de los metales, en un contexto en el que Perú se mantiene como uno de los principales productores mundiales de cobre, plata y oro.

“Este desempeño confirma una tendencia positiva que permitirá alcanzar un récord histórico al cierre del año, consolidando al comercio exterior como uno de los motores clave del crecimiento económico del país”, señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, en declaraciones recogidas por la agencia estatal Andina.

La proyección para 2025 contrasta con el resultado de US$74.600 millones registrado en exportaciones durante 2024.

Sectores con mayor dinamismo

En el periodo de enero a octubre, los principales sectores exportadores mostraron el siguiente desempeño:

Minería: crecimiento de 23%, con US$46.939 millones

crecimiento de 23%, con Agroexportaciones: aumento de 21%, con US$11.615 millones

aumento de 21%, con Pesca: incremento de 25%, con US$4.116 millones

Otros sectores también registraron resultados positivos:

Textil y confecciones: +7% (US$1.439 millones)

+7% (US$1.439 millones) Químico: +5% (US$1.587 millones)

+5% (US$1.587 millones) Metalúrgico: +22% (US$1.504 millones)

+22% (US$1.504 millones) Metal mecánico: +7% (US$654 millones)

China lidera destinos de exportación

China se consolidó como el principal destino de las exportaciones peruanas, con US$25.941 millones en los primeros diez meses del año, un crecimiento de 27%. Destacaron las ventas de cobre, oro, concentrados de plata y pota (calamar gigante).

En segundo lugar se ubicaron los países de la Unión Europea, con US$8.412 millones, seguidos por Estados Unidos, con US$7.755 millones, principalmente por compras de arándanos, uvas, oro, cacao y derivados.

Metas para el próximo año

Mincetur informó que la meta para el próximo año es alcanzar US$86.000 millones en exportaciones, con una participación del 27% del Producto Bruto Interno (PBI). Este desempeño beneficiaría directamente a unas 75.000 familias vinculadas a la Ruta Productiva Exportadora.

“Sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales”, añadió la ministra Mera.