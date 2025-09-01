El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la inflación anual del Perú se ubicó en 1,11% en agosto, medida a 12 meses, manteniéndose dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, que prevé un máximo de 3,0% para 2025.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, referencia principal para el país, registró una variación mensual de -0,29%, impulsada principalmente por la caída en los precios de alimentos, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

De acuerdo con el reporte, el rubro que más aumentó en agosto fue el de muebles y artículos para el hogar.

Evolución de la inflación

La inflación acumulada en los ocho primeros meses de 2025 llegó a 1,24%, confirmando la tendencia de estabilidad de precios.

En años anteriores, las cifras fueron más altas:

2024: 1,97%

1,97% 2023: 3,24%

3,24% 2022: 8,24%

Con estos resultados, el Perú mantiene un control de la inflación por debajo de los niveles críticos registrados en 2022, cuando alcanzó picos superiores al 8%.

Contexto económico

La reducción de precios en bienes básicos y energía se traduce en un alivio para los hogares, aunque las autoridades recuerdan que la inflación aún está sujeta a factores externos como el comportamiento de los combustibles internacionales y los impactos climáticos en la producción de alimentos.