Perú es un actor importante en el proceso de la transición energética porque alberga 8 de los 17 minerales críticos, entre ellos el cobre, plata y estaño, haciéndolo atractivo a los ojos del mundo.

Es así que en el próximo SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se desarrollará la mesa redonda “América Latina en el Marco de la Competencia Global por los Minerales Críticos”, espacio clave para analizar el rol estratégico de la región en la nueva geopolítica de los recursos mineros.

El panel será moderado por Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plusmining, y tendrá la participación de destacados líderes del sector: Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero de Chile; Rinaldo Mancin, director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) y Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE.

La sesión se centrará en la respuesta de América Latina al contexto global, donde los minerales críticos, vitales para la transición energética, la electrificación y el avance tecnológico, han cobrado una importancia estratégica para las economías mundiales.

“Se abordarán los retos comunes de la región y las posibilidades de fortalecer su posición como un proveedor confiable de esos recursos mineros esenciales”, precisó la SNMPE.

Riesgos

Uno de los ejes centrales de la mesa redonda será la gestión de riesgos políticos y regulatorios, un factor determinante para sostener la confianza de los inversionistas en un entorno caracterizado por mayor volatilidad y competencia entre jurisdicciones.

“Los panelistas discutirán las condiciones necesarias para fortalecer la estabilidad, la institucionalidad y la predictibilidad, elementos clave para atraer inversiones de largo plazo”, anotó el gremio empresarial.

Además, se pondrá énfasis en la importancia de avanzar hacia estrategias regionales que permitan mejorar la competitividad de América Latina frente a otros polos mineros globales.

Ello incluye el fortalecimiento de marcos regulatorios, la promoción de estándares de sostenibilidad y la articulación entre sector público y privado para impulsar el desarrollo de proyectos.

La mesa redonda es parte de la agenda del XVI SIMPOSIO, que se realizará del 26 al 28 de mayo próximo en Lima.

El evento reunirá a líderes empresariales, autoridades y especialistas para debatir sobre inversión, sostenibilidad, innovación y el futuro de la minería en Perú y el mundo.