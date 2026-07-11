El boom (de precios altos del cobre y oro, principalmente), y la actividad económica en crecimiento, genera ingresos al país y se estima que este y el próximo año se cumplirá la regla del déficit fiscal, según Adrián Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR).

La última proyección del déficit fiscal del BCR es de 1.8% (2026) y de 1.5% (2027).

Refirió que se proyecta una reducción del déficit fiscal porque los precios de las exportaciones peruanas son más altas que los de las importaciones, y por actividad económica en crecimiento.

“Implica que hay mayores ingresos, pero no estamos viendo lo que se vio en el boom anterior, entre el 2004 y 2013, que generó ahorros. Fue posible porque había superávit fiscal”, precisó.

Explicó que la política fiscal de ahorro es una línea de Estado que ha tomado décadas y permite al Perú tener un grado de inversión, por tanto, tener la tasa de interés más bajas de América Latina

Futuro

Armas señaló que se está viendo que las proyecciones revisan al alza los gastos por las medidas que se han tomado (Congreso, principalmente), pero no se ve un impacto en el equilibrio fiscal porque suben los ingresos.

“Eso no significa que se deba ser complaciente. Significa que no se está ahorrando lo suficiente en un periodo de bonanza que tiene el país y que no debemos dar por sentado que va a durar por siempre”, comentó.

También ha permitido, prosiguió, tener un espacio fiscal que facilita al Perú poder responder ante choques adversos, por ejemplo, el Covid o El Niño

Armas explicó que los altos ingresos del país permiten, en la actualidad, tener las espaldas fiscales para poder enfrentarlo de manera adecuada. “Cuando no se ahorra es cuando hay problemas como pasaban en la década de los ochentas”, comentó al tiempo de indicar que no se ahorra para el futuro.