Una innovación tecnológica que permitirá cosechar pitahaya durante todo el año permitirá colocar a Perú como uno de los más importantes exportadores de esta fruta exótica, señaló Wílmer Barrios, gerente general de Agroindustria Baleno.

Esa tecnología consiste en el gran encendido de luces LED en cultivos de pitahaya. “Permitirá cosechas durante todo el año, respondiendo así a la creciente demanda internacional de esta fruta”, dijo a Correo.

Indicó que el sistema de iluminación LED no solo permitirá una mayor productividad y estabilidad en la oferta, sino que coloca al Perú en una posición más competitiva frente a otros países exportadores como Ecuador.

“Los importadores requieren fruta todo el año. Con esa tecnología, Perú podrá ofrecer un suministro continuo sin depender exclusivamente de la estacionalidad”, precisó Barrios.

Refirió que los países líderes en la producción de pitahaya a nivel mundial son Vietnam y China.

El empresario explicó que entre el 2024 y 2025, Perú ha duplicado sus exportaciones de pitahaya, consolidando su presencia en mercados internacionales altamente exigentes.

“Ese crecimiento marca un hito para la agricultura peruana y abre nuevas oportunidades para el desarrollo del agro nacional. Sin embargo, aún persiste una gran desinformación a nivel local sobre este tipo de cultivo. Con un manejo agronómico adecuado y profesional, la pitahaya no solo es viable, sino también sostenible en el tiempo, representando una verdadera innovación para el campo peruano” comentó.

Hizo hincapié que el encendido oficial de las luces LED es un paso firme hacia una agricultura moderna, competitiva y con identidad peruana, porque no solo es la pitahaya, sino también otros cultivos.

Agroindustria Baleno es una empresa peruana que tiene cultivos de pitahaya entre Huaral y Lambayeque. Exportó a Reino Unido, Portugal, Costa Rica y España.