En noviembre del 2023, Petroperú asumió la operación del Lote Z-69 (en el litoral de la costa piurana) bajo un contrato temporal de dos años, cuando terminó el de Savia Perú.

En los dos años en que Petroperú operaría el lote, Perupetro haría el proceso para licitarlo, pero la petrolera no entregó información sobre la situación de los activos en el Z-69 (básicamente de las plataformas) por lo que hasta la fecha no se ha entregado la buena pro para su operación.

Por ello, ayer, Perupetro publicó un comunicado en el que cuestiona la falta de colaboración de Petroperú para sacar adelante el Z-69, indicando que la información también fue requerida a Proinversión, conforme el Decreto de Urgencia del 31 de diciembre 2025.

“La persistente ausencia de información impide completar la elaboración de las bases del proceso por convocatoria competitivo y atractivo para inversionistas interesados en operar el Lote Z-69”, precisó.

Riesgo

En noviembre 2025 venció el contrato temporal que asumió Petroperú para operar el Z-69, el que se amplió por seis meses.

“En mayo próximo vencerá el nuevo plazo y se corre el riesgo de que el lote quede sin operar porque ni Petroperú ha pedido una nueva ampliación ni se ha convocado a una nueva licitación”, explicó un vocero del sector.

Así, según el comunicado, ante la imposibilidad de seguir con una contratación mediante un proceso de licitación por la falta de información de los activos, condición indispensable para convocar a la licitación y, frente al próximo vencimiento del Contrato de Licencia, Perupetro pidió a Petroperú, conforme al contrato, realizar el cierre seguro de sus instalaciones para evitar contingencias ambientales y pasivos posteriores.