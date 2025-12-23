La Petroperú informó que su Junta General de Accionistas, realizada el 22 de diciembre de 2025, acordó dar por concluida la designación de Luis Alberto Canales Gálvez como presidente del Directorio, decisión que fue comunicada mediante un hecho de importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Según el documento, el último día de Canales Gálvez en el cargo fue el 22 de diciembre, aunque continuará formando parte del Directorio en calidad de director independiente. Este cambio se da en medio de un proceso de reordenamiento interno en la estatal, que en las últimas semanas ha registrado salidas clave en su plana gerencial.

Elba Rojas asume la presidencia del Directorio

A partir del 23 de diciembre de 2025, Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares asumió oficialmente la presidencia del Directorio de Petroperú, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia de la empresa.

Antes de esta designación, Rojas Álvarez de Mares se desempeñaba como directora independiente desde el 15 de noviembre de 2025. Con el acuerdo adoptado por la Junta de Accionistas, dejó ese puesto para asumir la máxima responsabilidad en el órgano directivo.

Nueva composición del Directorio

Tras los cambios acordados, Petroperú informó que el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares , presidenta del Directorio y directora independiente

, presidenta del Directorio y directora independiente Luis Alberto Canales Gálvez , director independiente

, director independiente Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez , director independiente

, director independiente Raúl Jaime Anccasi , director

, director Edilfredo Elías More Bayona , director

, director Néstor Reynaldo Herrera Guerrero, representante de los trabajadores

La Junta General de Accionistas de Petroperú está integrada por el Estado peruano como único accionista, representado por cinco miembros: el ministro de Energía y Minas (quien la preside), la ministra de Economía y Finanzas, el viceministro de Hidrocarburos, el viceministro de Hacienda y el viceministro de Economía, conforme al Decreto Legislativo N.º 43 y a los estatutos de la empresa.

Contexto: presión fiscal y exigencia de reformas

El cambio en el Directorio ocurre en un escenario marcado por la postura del Ministerio de Economía y Finanzas. En la víspera, la ministra Denise Miralles reiteró que el Gobierno no realizará nuevas transferencias extraordinarias a Petroperú y anunció una reforma profunda en su gestión.

Miralles recordó que, desde 2022, el Estado ha transferido S/ 17.000 millones para sostener a la empresa y advirtió sobre problemas de transparencia en la información financiera, adelantando que se emitirán dispositivos legales para limitar su impacto fiscal. El Ejecutivo ha señalado que el nuevo Directorio y el equipo gerencial deberán proporcionar información técnica clara sobre la situación real de la compañía.