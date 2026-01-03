La estrategia es clara. La empresa estatal Petroperú agoniza, pero el Decreto de Urgencia (DU) emitido el miércoles 31 de diciembre del 2025 podría darle el oxígeno que necesitaba para iniciar un periodo de resurrección.

El DU faculta a Proinversión a aplicar diferentes modalidades para separar en bloques el patrimonio de Petroperú y, de esta forma, promover la intervención de inversionistas privados cuya gestión permitirá “rescatarla” de la grave crisis que enfrenta por la falta de recursos.

Anoche, Luis del Carpio, presidente de Proinversión, explicó en RPP que se va a aislar cada unidad patrimonial y se crearán, en cada una de ellas, una sociedad de propósito especial. Uno de los casos será el de la refinería de Talara, el activo que más gastos ha generado a la empresa. El oleoducto será otra unidad de negocio o “bloque patrimonial”.

EN ROJO

Cabe recordar que Petroperú atraviesa una fase de grave insolvencia. Entre enero y noviembre del 2025, las líneas de crédito a las que accedía la empresa se redujeron de $ 2,599 millones a $ 402 millones.

Por ello, el Gobierno deja en manos de Proinversión la tarea de buscar una salida que haga viable la sostenibilidad de la empresa.

“La amplitud de objetos patrimoniales permite crear bloques temáticos coherentes -por ejemplo, un bloque integrado por la Nueva Refinería de Talara y sus infraestructuras anexas; otro que agrupe las operaciones de distribución y retail; otro dedicado a la exploración y producción- cada uno capaz de constituir una unidad económica viable”, según la exposición de motivos del DU.

Cada bloque será transferido a un Vehículo de Propósito Especial (SPV) que se encargará de gestionarlo bajo un modelo privado, pero la titularidad la tendrá Petroperú, es decir, la petrolera estatal no pasa a manos privadas.

“Es una empresa independiente creada por una empresa matriz (en este caso, Petroperú o el Estado) para cumplir un objetivo muy específico, por ejemplo, operar la refinería de Talara o gestionar un lote petrolero”, según el diario Gestión.

Sobre el tema, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo, precisó que la estrategia del Gobierno sobre Petroperú prevé una reorganización patrimonial y una reestructuración organizacional.

“La idea es atraer capital de distintas partes del mundo, hay empresarios interesados en invertir en Petroperú (...) Nuestro trabajo será ordenar la casa”, aseguró por su parte Del Carpio.

Sobre los trabajadores, sostuvo que habrá invitaciones al retiro, con incentivos, pero serán respetados sus derechos laborales. No se quiso pronunciar sobre el número que dejará la empresa.

Plazo

La reorganización patrimonial, explicó Luis Bravo, no es privatización, que es un proceso totalmente distinto.

Sobre la reestructuración organizacional dijo que hay más de 30 gerencias en Petroperú. “Yo vengo de una empresa eléctrica donde la estructura organizacional parte de un gerente general, y luego hay gerencias de administración, técnico, comercial y tal vez una legal. Por tanto, el directorio tiene 30 días para proponer una reestructuración de la plana gerencial”, anotó.

Al respecto, el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en declaraciones a Exitosa, dijo que la decisión del Gobierno de encargar a Proinversión es la correcta, y busca, al colocar en bloques los diferentes activos de la petrolera, atraer a los inversionistas.

“Fue necesario tomar esa medida porque dejar tal como está la empresa no es atractiva, considerando que tiene tantos pasivos (deudas) como activos (entre ellas las refinerías de Talara y de Iquitos)”, precisó.

Explicó que cada bloque estará compuesto por activos tangibles y activos intangibles, según dispone el DU.

Privilegios

Así, uno de los pasivos de la empresa es la recargada planilla dorada. Sobre este punto, César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú, señaló que el despido de personal, recomendado por ADL-COLUMBUS en julio 2023, alcanza a 900 personas, que es importante, pero de muy bajo impacto en la reducción de costos.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que más de la mitad del gasto corriente de la empresa estatal se va en privilegios y beneficios injustificados para altos funcionarios.

Sobre el tema, Luis Miguel Castilla refirió que el costo de los privilegios de los que gozan determinados trabajadores de la empresa sumó S/ 280 millones en los dos últimos años por una serie de beneficios laborales.

“El 55% (de los S/ 280 millones) no fue por sueldos, hay más de 80 tipos de bonificaciones y tratos preferenciales. Hubo una sangría de recursos”, comentó.

Fue en respuesta al cuestionamiento que se hace al DU, que dispone la transferencia de S/ 240 millones para comprar la renuncia de los trabajadores. Se estima que se puede prescindir del 70% de la planilla.

En tanto, Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas (Minem), en declaraciones a RPP, sostuvo que los sueldos que reciben los trabajadores de campo tienen pagos adicionales para compensar el que se alejen de sus casas por varios días y el riesgo que representa el tipo de labor que hacen.

Sin embargo, según afirmó, ese “beneficio” se hace extensivo a los que están en las oficinas del edificio central, en San Isidro.

Irreversible

Herrera Descalzí señaló que lo dispuesto por el Gobierno con relación a Petroperú “es doloroso, pero es más positivo que negativo. Yo le veo aspectos positivos y les veo aspectos negativos. El problema era que había que resolverlo”.

Manifestó que no había otra alternativa que entregar el proceso a Proinversión, que es la agencia del Estado para promover la inversión privada en el país.

Sobre lo que se quiere hacer con Petroperú y que podría poner en riesgo la soberanía energética del país, precisó que no cree que se llegue a un tema de esta naturaleza porque Petroperú como empresa estatal tiene algunas funciones que son importantes, pero en situaciones muy especiales, como un conflicto armado o en un caso de una emergencia nacional, si existiría la necesidad de abastecimiento de combustible, “no es nada que no se pueda resolver también por otros medios”.

Según los considerando del DU, a octubre del 2025, Petroperú tenía una participación del 26% del mercado total de combustibles, con 42% de Diesel y 31% de gasolinas.

Además, tiene más del 85 % de participación de mercado en las regiones con alto índice de vulnerabilidad del país como lo son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, en los que no existe presencia significativa del sector privado.

El 22 de diciembre del año 2025, la calificadora S&P Global Ratings redujo su calificación de B a B- por la incertidumbre sobre medidas de apoyo del Gobierno y sus elevados niveles de deuda.