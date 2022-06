Petroperú niega que los altos precios de venta de combustible al consumidor final se deben a sobrecostos o márgenes adicionales considerados por la empresa en sus precios de lista en plantas de abastecimiento. Además, señalan que la petrolera no fija los precios de venta en los grifos.

“Si bien es cierto, Petroperú como mayorista a través de sus plantas de abastecimiento tiene una participación importante en el mercado de gasolinas y gasoholes; no determina el precio hacia el consumidor final. Es importante resaltar que la compañía no posee estaciones de servicio propias (grifos). La red identificada con nuestra marca corresponde a estaciones de servicio privadas afiliadas a la empresa, pero que fijan sus precios de manera libre, como lo indica el marco normativo vigente. Por lo tanto, no es correcto afirmar que Petroperú determina los precios de venta al consumidor final”, indica su comunicado.

Asimismo, manifiesta que las ventas de gasoholes de 95 y 97 en sus plantas de abastecimiento representan sólo el 7% de las ventas totales de combustibles de la empresa en el mercado nacional.

Precisan también que las políticas de precios son libres y les pertenecen a las estaciones de servicio, parte de la cadena en la que Petroperú no participa al no tener grifos propios. Por lo cual, no sería correcto afirmar que con las ventas de estos combustibles se viene financiando la construcción de la Nueva Refinería Talara (NRTL).

“Para la NRTL, se cuenta con fuentes de financiamiento específicas, el mismo que será pagado con los flujos futuros incrementales que generará la operación de la nueva planta, dado que se procesarán crudos más baratos y se obtendrán productos más valiosos con bajo contenido de azufre, aumentando de manera importante los resultados económicos de la empresa”, manifiesta la petrolera.

Por otro lado, indican que Osinergmin es el ente encargado de proporcionar los precios al consumidor final a través de su aplicativo Facilito. Según esta fuente de información, los precios en los grifos, al ser libres, presentan variaciones.

“Por lo expuesto, existen varios agentes en el mercado que participan en la cadena de abastecimiento de combustibles con sus propias políticas y estrategias comerciales utilizadas para competir en el mercado nacional. Asimismo, Petroperú es un agente mayorista más que abastece al mercado en sus plantas de abastecimiento, pero no tiene participación en el resto de la cadena minorista, por lo que no determina los precios al consumidor final. En consecuencia, reiteramos que no es cierto que los precios en los grifos sean elevados por supuestos márgenes que añade Petroperú”, finaliza el comunicado.

