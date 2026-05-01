En el marco del Día del Trabajador, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, dirigió un pronunciamiento a nivel nacional. En su intervención, resaltó el esfuerzo de millones de peruanos que sostienen a sus familias y contribuyen al desarrollo del país.

Durante su mensaje, el representante del Ejecutivo también hizo referencia a la orientación de las políticas de su sector. Según señaló, estas acciones buscan mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora en distintos ámbitos.

En el contexto de la conmemoración por los Mártires de Chicago, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo abordó los principales desafíos del mercado laboral. Fernández ndicó que la informalidad representa uno de los problemas estructurales que requieren atención prioritaria.

De acuerdo con lo expuesto, esta situación alcanza a cerca del 70 % de la fuerza laboral en el país. Ello implica que más de 12 millones de personas no cuentan con acceso a beneficios laborales, seguridad social ni a una pensión.

Frente a este escenario, el Gobierno ha puesto en marcha una política orientada a ordenar el mercado laboral. Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional para la Formalización 2026-2040, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-TR.

“Esta, no es sola una política multisectorial, es una prioridad del Estado para ordenar el mercado laboral, bajo principios de equidad, inclusión y respeto a la dignidad humana”, resaltó.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo saluda a la fuerza laboral del país, en conmemoración por el Día del Trabajo. 💪🏼🇵🇪#NotaDePrensa pic.twitter.com/o7yQtD2IkZ — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) May 1, 2026

Resultados en inserción laboral

El ministro también presentó cifras relacionadas con los avances alcanzados en el presente año. Informó que más de 90 mil personas lograron acceder nuevamente a un empleo a través de los servicios gratuitos de los centros de empleo.

Estas acciones forman parte de los programas impulsados por el sector para facilitar el acceso al trabajo. El objetivo es ampliar las oportunidades laborales mediante servicios de orientación y vinculación.

Entre las iniciativas destacadas, se mencionó la emisión del certificado único laboral, el cual ha sido entregado a más de nueve millones de ciudadanos. Esta herramienta permite simplificar los procesos de postulación a distintos puestos de trabajo.

Asimismo, se informó sobre la entrega de más de 43 mil certificados del programa Capacítate, orientado a fortalecer habilidades laborales. A ello se suma el uso de plataformas digitales como Recomienda.pe, utilizada por más de 3 800 trabajadores independientes, y Mi Carrera, que cuenta con más de 59 mil usuarios interesados en definir su vocación profesional.