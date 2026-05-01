Autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) realizaron una serie de visitas de supervisión en la región Ica, luego de recibir alertas ciudadanas sobre presuntas deficiencias en la atención a este sector.

Fiscalización social

El viceministro de Poblaciones Vulnerables, Félix Villegas, junto a la presidenta (e) del Conadis, Mercedes Villalobos, iniciaron el recorrido con una visita inopinada al colegio Pitágoras, donde evaluaron las condiciones del servicio educativo dirigido a estudiantes con discapacidad. Posteriormente, se trasladaron a la Plaza de Armas de Ica para verificar en campo las dificultades de accesibilidad que enfrentan los ciudadanos, acompañados por representantes de comerciantes con discapacidad.

La supervisión continuó en las sedes de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) y la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), donde se revisó la calidad de atención, los servicios disponibles y la planificación de actividades. El objetivo, según precisaron, es garantizar programas inclusivos y mejorar la capacidad de respuesta de estas entidades frente a las necesidades de la población.

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