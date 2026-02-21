No pasaron 24 horas desde que José Balcázar asumió la presidencia interina de Perú para que su administración tome una de sus primeras medidas y fue directamente en Petroperú.

Se conoció que el jueves 19 de febrero se decidió remover de la Gerencia General de Petroperú a Rita López, quien lideraba, al interior de la empresa, un proceso de reestructuración que permita sacarla de la crisis financiera por la que atraviesa..

Así, el directorio de Petroperú habría retirado la confianza a Rita López por pedido del sindicato de trabajadores administrativos para colocar en el cargo (de forma interina) a Gustavo Villa Mora, quien trabaja más de 15 años en la empresa.

Villa Mora es ingeniero especializado en refinación, tal como lo es Óscar Vera. Ambos son cercanos por haber trabajado en la refinería de Talara.

Óscar Vera se desempeñó como gerente general de Petroperú durante el gobierno de Dina Boluarte. Estuvo en el cargo hasta noviembre del 2025, pero no la sacó de la crisis a pesar de la ayuda estatal.

Un hecho de Importancia, publicada sobre las 6 de la tarde de ayer viernes, dirigida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), confirmó la designación de Villa Mora, como encargado de la Gerencia General de la petrolera estatal.

Repetición

En tanto, Villa Mora ya había desempeñado el cargo de gerente general (interino) de Petroperú (diciembre del 2025), pero por pocas semanas. Es especialista en Gestión en Energía (ESAN).

En tanto, Rita López es magíster en Administración por ESAN. Era la funcionaria de la empresa que estaba acompañando a Proinversión en la tarea de reestructurarla para que la inversión privada inyecte capital para sacarla de la crisis financiera que la está “ahogando”.

El decreto de urgencia del 31 de diciembre del 2025 dispone la reestructuración financiera de Petroperú y designa a Proinversión para que se haga cargo de coordinar y tomar las medidas para promover la inversión privada en el manejo de la empresa con el objetivo de que ya “no tome” recursos del Estado.

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, manifestó a Correo que el relevo de (José) Jerí por Balcazar, con apoyo de las bancadas de Perú Libre, y otros grupos de izquierda, que son contrarios a lo que venía haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, hace muy probable que se cambie el rumbo de la empresa.

“Se asume que habrá cambio de rumbo, el problema es que se necesitará, por lo menos, $ 1,300 millones para cubrir el déficit de capital de trabajo. Preveo que no les queda otra alternativa que tomar recursos de la caja fiscal”, aseveró.

SNMPE

Al respecto, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que el solo hecho de cambiar a una persona, independientemente de su posición o tendencia ya preocupa, considerando la situación en la que está Petroperú.

“Si vamos a regresar al pedido de los recursos públicos si que es un problema. Será una solución de corto plazo, pero será muy difícil en el mediano y largo plazo porque se mantendrá una situación que implica aumentar el costo fiscal, pero que no soluciona el problemas de fondo que tiene la empresa”, comentó.

En ese sentido, refirió que “siempre lo digo como gremio, queremos tener una empresa estatal que sea eficiente y que opere en el mercado de la mejor manera y en beneficio de todos”.

Si eso no ocurre (Petroperú eficiente), prosiguió, entonces no se podría continuar con una empresa en ese sentido, porque no se trata de mantener una empresa tal como lo ha estado en los últimos años.