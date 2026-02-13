El director del proyecto de reestructuración de Petroperú, de Proinversión, Ángel Delgado, informó que el miércoles se aprobó el “Plan de Promoción para la Estabilización y Fortalecimiento de Petroperú mediante el proceso de Reorganización Patrimonial Integral”.

Indicó que es el Plan Marco, diseñado para establecer las condiciones generales, estrategias y lineamientos base que regirán el proceso de recuperación de Petroperú.

Delgado precisó que lo primero que se busca es generar flujos (dineros) para sacar a Petroperú de la crisis profunda por la que atraviesa a fin de evitar que la lleven al Indecopi.

En ese sentido, comentó que el mercado está confiando un poco más en la empresa, que en unas semanas se espera anunciar una inyección de capital fresco, no del Tesoro Público, sino de la banca privada internacional.

Explicó que se conversa con distintas entidades financieras, pero viendo que no se detenga la producción de la empresa para evitar que su valor se deteriore mucho más.

El funcionario refirió que aún no se tiene definido el monto que se obtendrá. “Estamos buscando distintas fuentes de financiamiento, distintas formas de generar capital de trabajo para Petroperú”, comentó.

Precisó que los dineros que se obtengan no los manejará directamente Petroperú, “seguramente vamos a trabajar una especie de comité de caja. Eso todavía lo estamos trabajando. Es parte también de la gobernanza que vamos a instaurar a la interna”.

“Definitivamente, cualquier dinero que ingrese a la empresa se manejará de forma responsable. Cada dólar que se invierte tiene que buscar a una perspectiva de rentabilidad.

Patrimonio

Sobre los bloques patrimoniales que se constituirán para ponerlos en consideración de los inversionistas, en uno de los cuales estará la Refinería de Talara, refirió que en uno o dos meses estarán definidos, pero en diferentes tiempos porque cada activo responde a perfiles de riesgos diferentes.

Respecto de los mecanismos que se aplicará para atraer inversión para cada uno de los bloques patrimoniales, explicó que Proinversión está abierto a recibir propuestas que permitan incorporar capital privado a la empresa.

“Lo importante es que el capital privado no solo genere inversiones necesarias para buscar más eficiencias en la empresa, sino también que permita operar los activos”, precisó.