La empresa estatal Petroperú ha sido acusada de haber vendido S/ 26 millones en combustible a una empresa a la que le otorgó un crédito y que desapareció luego de haber conseguido miles de galones de hidrocarburos.

Entre junio y septiembre de 2019, la subgerencia de Tesorería de Petroperú recomendó en 4 ocasiones el incremento de crédito para la Sociedad Peruana de Gas, empresa disuelta, de S/ 4 millones a S/ 26 millones para la operación, según documentos a los cuales tuvo acceso la Unidad de Investigación de Latina.

Petroperú avaló el crédito en cartas fianza de la financiera de ahorro y créditos Financoop, entidad que respaldó a Sociedad Peruana de Gas.

La empresa privada que realizó el acuerdo con la petrolera estatal arrendó una moderna oficina en Surco hasta el 2020, año en que simplemente se habría esfumado.

Luego de que la empresa consiguiera el crédito de S/ 26 millones de Petroperú para comprar diésel B5 y de adquirir miles de barriles de petróleo entre junio y diciembre de 2019, la empresa estatal dejó de recibir los pagos de las facturas por los últimos meses de compra.

En diciembre de 2019 y tras retrasos en los pagos, la empresa estatal exigió a Sociedad Peruana de Gas saldar los millones de soles de deuda. Lo que siguió fueron meses de cruces de cartas notariales en donde la empresa ofrecía distintas salidas para pagarla. Los compromisos parecían firmes pero nunca se concretaban.

La compañía privada prometía garantías inmobiliarias por valor de S/ 60 millones. A veces culpaba a la pandemia por los retrasos y a veces incluso prometía pagar la deuda a cambio de que se les permitiera seguir comprando combustible.

Petroperú nunca recibió pago alguno y los S/ 26 millones se convirtieron en S/ 30 millones por los meses de intereses. Asimismo, la intención de cobrar la deuda con las cartas fianza nunca se concretó pues Petroperú había mostrado poco interés desde un inicio en gestionarlo correctamente, según los documentos revelados en el programa Punto Final.

“Petroperú no tenía la liquidación en ese momento de cuanto le habían despachado de materia prima. Eso es lo que nos llama la atención: ‘Cómo es que me estás ejecutando las cartas fianza por el total si yo te estoy preguntando cuánto le has despachado y no sabes’”, dijo Yuri Grgicevic, abogado de Financoop.

Financoop denunció a Petroperú y Sociedad Peruana de Gas por el presunto delito de colusión y estafa y sostienen que ambas habrían acordado aprovecharse de la venta y posterior no pago por ello.

VIDEO RECOMENDADO

Giovana Jessen, directora de Servicios Registrales del Reniec, nos da sugerencias de cómo agilizar algunos trámites para evitar las largas colas.