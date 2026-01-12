La reorganización patrimonial de Petroperú, dispuesto mediante un Decreto de Urgencia (DU), no equivale a una automática transferencia de propiedad, precisa Comex Perú.

Explica que el DU introduce herramientas que permiten dividir la estructura de la empresa para hacerla eficiente. Una de ellas es, precisamente, la creación de bloques patrimoniales para separar activos, unidades de negocio o proyectos específicos para aplicar una gestión más especializada.

Otro mecanismo previsto en el DU es la posibilidad de que los bloques patrimoniales se unan en un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés), que son empresas creadas para aislar los riesgos financieros, las que deben responde por sus obligaciones económicas y financieras de forma independiente.

En ambos casos el Estado mantiene la titularidad, puntualiza el gremio empresarial en su Semanario 1286.

Además, señala que disponer que Petroperú ingrese a los procesos de promoción de la inversión privada a cargo de ProInversión no supone la obligación de venderla totalmente.

“Lo que si implica es que se pueda atraer inversión privada que inyecte el capital requerido para seguir operando (por ejemplo, a través de la venta de un porcentaje de acciones de Petroperú)”, anota el gremio en su semanario.

Más opciones

Comex Perú indica que el DU también prevé modelos de gestión que mantienen al Estado como titular de Petroperú. Uno es el de la concesión de operación mediante el cual se encarga al privado su gestión a cambio de regalías o cánones de gestión.

Otro modelo es el de los contratos de gerencia, que permiten introducir estándares de eficiencia privada en la toma de decisiones, sin venderla.

Además, la norma contempla salvaguardas para garantizar el suministro en zonas donde Petroperú es el único actor.

“La inyección de S/ 240 millones por parte del Ministerio de Energía y Minas busca que la reorganización no interrumpa el flujo de combustible mientras se ejecutan los cambios estructurales”, agrega.

Reacios

En el ámbito político, el Poder Ejecutivo asegura que la reorganización patrimonial de la petrolera no equivale a una privatización, pero esto no ha sido bien recibido por ciertos sectores del Congreso, especialmente los de izquierda, que han presentado una moción de vacancia contra el presidente José Jerí.

En ese sentido, Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció que buscará firmas para iniciar el proceso.

De otro lado, en el Parlamento se han presentado hasta cuatro proyectos de ley que plantean la derogatoria del decreto de urgencia que dispone la reorganización de la petrolera estatal.