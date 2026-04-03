El sistema político peruano llega al 2026 con una fragmentación histórica, con una alarmante orfandad técnica, según una reciente auditoría técnica elaborada por el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) a los planes de gobierno de 34 organizaciones políticas que cumplieron con presentarlos y que están en carrera electoral de cara al 12 de abril.

Según esta auditoría, solo el 15.15% de los candidatos presenta una arquitectura técnica capaz de sostener una verdadera política de Estado, mientras que la gran mayoría opera bajo un voluntarismo que ignora la realidad fiscal y los riesgos de seguridad nacional.

En ese sentido, el estudio del IDIS aplicó una metodología rigurosa en 12 ejes estratégicos, identificando una “peligrosa brecha de implementación” que supera el 70% en sectores como la industrialización, defensa y lucha contra la corrupción.

Según el reporte, el Perú enfrenta amenazas del siglo XXI con planes de seguridad y desarrollo diseñados bajo lógicas del siglo XX.

Urgencia

Al respecto, Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS, dijo que urge un cambio de rumbo en la estrategia de crecimiento porque “nuestro país no puede permitirse otro quinquenio administrando la inercia o simplemente exportando piedras sin transformar su estructura productiva”

Hizo hincapié que la ventana de oportunidad que tenemos con el puerto de Chancay y la demanda global de minerales críticos se cerrará si no logramos migrar hacia un modelo de mayor valor agregado basado en la industrialización regional y el desarrollo de zonas económicas especiales.

“El crecimiento del país no vendrá de la casualidad, si no de un Estado promotor que lidere el cierre de brechas de infraestructura para conectar la producción con los mercados globales”, indicó el ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.

También se pronunció sobre la calidad técnica de quienes aspiran a ocupar el Ejecutivo y el nuevo Congreso bicameral, advirtiendo sobre el riesgo de la improvisación política.