Un proyecto de ley presentado por la congresista Sigrid Bazán busca aplicar un impuesto a los bienes de lujo en el país con el fin de “optimizar la recaudación fiscal”.

La propuesta establece que aeronaves, obras de arte, objetos de colección y joyas elaboradas con metales o piedras preciosas serían considerados bienes de lujo, quedando sujetos a este nuevo tributo. La recaudación estaría a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Según el documento, serán contribuyentes las personas naturales, conyugales y sucesiones indivisas, tanto domiciliadas como no domiciliadas en el país. En el caso de bienes a nombre de extranjeros, el pago recaería en quienes tengan su custodia, administración o usufructo.

El impuesto se aplicaría solo a bienes que superen las 5 UIT, equivalentes este año a S/ 26,750. Sobre el monto excedente se impondría una tasa del 1% anual. Por ejemplo, si una joya cuesta S/ 50,000, se aplicaría el tributo únicamente sobre los S/ 23,250 que superan el límite, resultando en un pago de S/ 232.5 al año.

Asimismo, se plantea que el impuesto también se aplique cuando la suma de varios objetos supere las 5 UIT. De esa manera, un cuadro de S/ 15,000, una colección de cómics de S/ 10,000 y una joya de S/ 8,000, que en conjunto alcanzan S/ 33,000, quedarían gravados con un pago anual de S/ 62.5.