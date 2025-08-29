La iniciativa se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Economía del Parlamento.
La iniciativa se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Economía del Parlamento.

Un proyecto de ley presentado por la congresista Sigrid Bazán busca aplicar un impuesto a los bienes de lujo en el país con el fin de “optimizar la recaudación fiscal”.

La propuesta establece que aeronaves, obras de arte, objetos de colección y joyas elaboradas con metales o piedras preciosas serían considerados bienes de lujo, quedando sujetos a este nuevo tributo. La recaudación estaría a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Según el documento, serán contribuyentes las personas naturales, conyugales y sucesiones indivisas, tanto domiciliadas como no domiciliadas en el país. En el caso de bienes a nombre de extranjeros, el pago recaería en quienes tengan su custodia, administración o usufructo.

El impuesto se aplicaría solo a bienes que superen las 5 UIT, equivalentes este año a S/ 26,750. Sobre el monto excedente se impondría una tasa del 1% anual. Por ejemplo, si una joya cuesta S/ 50,000, se aplicaría el tributo únicamente sobre los S/ 23,250 que superan el límite, resultando en un pago de S/ 232.5 al año.

Asimismo, se plantea que el impuesto también se aplique cuando la suma de varios objetos supere las 5 UIT. De esa manera, un cuadro de S/ 15,000, una colección de cómics de S/ 10,000 y una joya de S/ 8,000, que en conjunto alcanzan S/ 33,000, quedarían gravados con un pago anual de S/ 62.5.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS