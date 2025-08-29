Un nuevo cambio en el Gobierno. Fredy Hinojosa Angulo, quien en alguna oportunidad fue presentado como “vocero” de la presidenta Dina Boluarte, asumió la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien dejó el puesto para asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Resolución que designa a Hinojosa en las funciones de Santiváñez en el Despacho Presidencial.

DETALLES

De acuerdo con una resolución administrativa, el puesto fue encargado a Hinojosa Angulo desde el 25 de agosto, esto en adición a sus funciones, porque en la actualidad tiene el puesto de Jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Tras un pedido de la Alta Dirección, la Oficina General de Recursos Humanos revisó si Hinojosa cumplía o no con los requisitos mínimos para el puesto y emitió una opinión favorable.

La resolución fue firmada por Yazmin Meléndez, jefa de la Oficina General de Recursos Humanos.

Cabe recordar que dicha oficina fue punto de críticas cuando estuvo a cargo de Juan José Santiváñez, pues no el despacho no entró en funciones hasta que este fue censurado como ministro del Interior por el Congreso.

Juan José Santiváñez se desempeñaba en el cargo que ahora tiene Fredy Hinojosa. (Foto: GEC)

De acuerdo con un decreto supremo, la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental es el órgano de asesoramiento responsable de tramitar y organizar la información sectorial relevante del Poder Ejecutivo, así como de los demás poderes del Estado y entidades públicas para facilitar la coordinación y articulación del desarrollo de la agenda presidencial.

Entre sus funciones se incluye la elaboración de informes de avance y los resultados de la información sectorial gubernamental relevante en relación con el desarrollo de la agenda de la mandataria, así como emitir opiniones técnicas.