El ciclo de precios altos de los metales se están manteniendo durante el 2025, tanto que la cotización del cobre, la estrella de las exportaciones peruanas, ha alcanzado picos de entre $ 4.50 y $ 5 la libra en el mercado de Londres y Nueva York, respectivamente.

En ese sentido, la Asociación de Exportadores (ADEX) estima que en el presente año, las exportaciones peruanas alcanzarían los $ 86 mil 721 millones, que representaría un incremento de 16.5%.

Así lo estimó el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Gabriel Arrieta.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, durante su presentación en el Congreso con ocasión de la búsqueda del voto de confianza, fue más conservador porque señaló que “al cierre del presente año, nuestras exportaciones superarán los 83 mil millones de dólares, que representará un crecimiento de 11% respecto al 2024”.

Agregó que según sus proyecciones, “y en un escenario de estabilidad económica y política que todos deseamos, en el 2026 seguiremos con la senda de crecimiento en exportaciones, impulsadas por la expansión del sector minero y las ventas de arándanos, paltas y uvas, gracias a mejores condiciones de producción”.

Diferente

El representante de ADEX explicó que, pese al resultado general positivo, cuatro sectores registrarían caídas: joyería (-46.7%), forestal (-17.2%), minería no metálica (-2.4%) y varios (-0.7%).

“La evolución de precios y volúmenes anticipa una tendencia favorable hacia fin de año, impulsada por el desempeño de minerales como el cobre, zinc y molibdeno, y el sostenido crecimiento en volumen de la oferta agroindustrial como la palta, arándanos y uvas, pese a la ligera caída en sus precios promedio”, detalló.