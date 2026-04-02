Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en marzo 2026, los precios al consumidor de Lima Metropolitana subieron 2.38% con relación al mes anterior y se coloca como la tasa mensual más alta registrada en los últimos 32 años.

Precisó que la variación acumulada de enero a marzo fue de 3.19%, mientras la variación anual (abril 2025-marzo 2026) alcanzó 3.80%, según el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía elaborado por el INEI). Ambas variables superan el rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de 3%.

El INEI explicó que ese resultado es consecuencia de los mayores precios registrados, principalmente, en las divisiones de consumo Transporte (9.06%); Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (3.24%); Educación (2.93%); Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (0.89%).

Por el contrario, las divisiones que mostraron una baja en sus precios durante el tercer mes del año fueron Comunicaciones (-1,85%) y Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (-0,08%).

Impacto

Al respecto, el economista y socio de Macroconsult, Elmer Cuba, dijo que la rotura del gasoducto fue determinante en el alza de los precios de los combustibles, factor al que se sumó la guerra del Medio Oriente.

Ambos factores, según explicó en RPP, impactaron en el incremento del precio de los fletes, los mismos que hicieron que los alimentos se encarezcan en más o menos 5% a nivel nacional, lo que afecta mucho más a los más pobres.

El economista señaló también que los precios altos de los combustibles se mantendrán aún altos, por lo menos hasta mayo próximo, mientras se mantenga el conflicto bélico en el Medio Oriente.