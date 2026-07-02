El clima pasa factura a los precios al consumidor final. En junio subieron 0.23% frente a los de mayo (-0.16%), en Lima Metropolitana, presionados por el alza en los productos de la División de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Es así que la inflación anualizada a junio 2026 (julio 2025 – junio 2026) fue de 4.01%, sobre el rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de 3%. En mayo, los precios al consumidor final cayeron 0.16% y registró una variación anualizada (abril 2025-mayo 2026) de 3.91%.

El INEI precisó que los productos de esa División tuvo una variación de 0.67% por el importante incremento en los precios de pescados y mariscos, principalmente las especies bonito 48.7% y jurel 18.1%; en menor magnitud merluza 8.8%, lisa 6.5%, choros 5.8% y caballa 3.8% (debido al oleaje anómalo que se ha presentado en este mes).

También subieron los precios de frutas entre las que destacaron mango 27.2%, manzana israel 22.8%, papaya 14.0%, pepino 13.5%, manzana corriente 12.7%, uva blanca 10.5%, plátano de seda 7.8%, sandía 6.3%, plátano de la isla 6.2%, granadilla 5.6%, plátano bellaco 5.1% y manzana delicia 5.0%.

De igual forma, según el INEI, se observaron mayores precios en la leche, queso y huevos, especialmente los de gallina con 4.5%

Sin embargo, la reducción de precios de los combustibles para vehículos (-6.0%) disminuyó el impacto de una mayor inflación en Junio.

Entre los combustibles que redujeron sus precios están el gasohol (-6.5%), petróleo diésel (-6.5%) y gas licuado de petróleo vehicular(-2.0%); y el transporte de pasajeros por aire(-0.8%) debido a la baja del pasaje aéreo nacional (-5.7%).

Sin embargo, subieron los precios del transporte de pasajeros por carretera (0.1%) por el pasaje en ómnibus interprovincial (1.8%).

Nacional

En tanto, los precios a nivel nacional subieron 0.13%, con una variación anualizada (julio 2025 – junio 2026) de 3.57%.

Al respecto, el INEI señaló que se observó incrementos superiores al promedio nacional en cinco divisiones de consumo: Muebles, Artículos para el Hogar y la Conservación del Hogar 0.37%; Restaurantes y Hoteles 0.34%; Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 0.31%; Salud y Comunicaciones, ambas con 0.14%.

En ese sentido, los precios al consumidor registraron incrementos en diez ciudades del país, destacando Puerto Maldonado con la mayor variación positiva 0.47%, seguida por Trujillo 0.31% y Lima Metropolitana 0.23%.

En tanto, Iquitos fue la ciudad que registró la mayor caída de precios (-0.63%), seguida de Pucallpa (-0.48%).