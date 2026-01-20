La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación por los recientes nombramientos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en cargos clave para la formalización minera y el otorgamiento de concesiones.

“Nos encontramos en un momento de inflexión en cuanto al avance de la minería ilegal, se espera que se separe la paja del trigo, se logre formalizar a los mineros artesanales y pequeños mineros que se encuentren aptos y para ello se requiere tomar decisiones claras”, precisó el gremio empresarial.

Agregó que ello implica tener perfiles técnicos, sin sesgos y con conocimiento profundo del sector minero, “pero las señales que nos da el Ejecutivo son contradictorias, ya que vemos con preocupación que se vienen eligiendo a funcionarios cuyos perfiles no cumplen estas condiciones”.

En esa línea, indicó que, según a informes periodísticos, en los últimos días el Minem nombró a personas vinculadas al Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) para liderar la Dirección de Formalización Minera del MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), dos entidades que juegan un rol primordial en el proceso de formalización minera y en la actividad minera en general, incluyendo la promoción de inversiones mineras.

Incoherentes

Al respecto, el gremio minero energético afirmó que esas “designaciones resultan incoherentes con el fortalecimiento de una política de formalización rigurosa y efectiva, pues trasladan las decisiones a perfiles asociados a un mecanismo que ha demostrado ser insuficiente y distorsionador del proceso que se busca corregir”.

En ese sentido, refirió que el Reinfo se creó como una medida temporal, y no solo se ha ido ampliando cada vez por más años, sino que sus condiciones se han ido modificando de manera que, no ha logrado formalizar ni al 3% de los inscritos, y, por el contrario, se ha convertido en el blindaje perfecto para poder operar en minería sin condiciones ambientales, de seguridad para sus trabajadores, ni control de explosivos, entre otros, por lo que el proceso de formalización debe concluir a la brevedad posible

El gremio minero energético demandó señales concretas que demuestren que existe un compromiso por parte del Ejecutivo en contar con un equipo preparado para llevar adelante políticas públicas eficaces para la lucha contra la minería ilegal y para una real formalización de la pequeña minería.