El Colectivo PAS – País Seguro emitió un comunicado en el que da a conocer su preocupación por el nombramiento de Wilfredo Pedro Portilla Barrera como titular de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) porque formaría parte de los 50 mil excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Tal preocupación es porque la minería ilegal aumenta en el Perú, tomando nuevos espacios y asociándose a cada vez más acciones delictivas.

“Los peruanos lo percibimos a diario con el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Su manera de crecer es utilizando instrumentos como el Reinfo, que los blinda para seguir operando impunemente”, señaló.

Agregó que el rumbo que tome la DGFM es fundamental por lo que preocupa “las decisiones que se han tomado en torno a este cargo, que es estratégico para definir la política pública destinada a enfrentar el problema de la minería informal e ilegal en el Perú”.

Responde

Al respecto, el Minen dio a conocer la posición de Portilla, quien señaló que es ingeniero de minas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en gestión minera, con experiencia gerencial en grandes empresas mineras que operan en el país.

Afirmó que no tiene concesión minera ni inscripción en Reinfo, que en 2012, cuando se desempeñó en la actividad privada, emprendió un negocio de pequeña minería formal, pero al no encontrar mineral desistió del proyecto y, “al no pagar los derechos de vigencia, caducaron de oficio”.

Tras deslindar con la minería ilegal, señaló que no tiene vinculación con partido político alguno, ni es militante de Somos Perú o de otra agrupación, “como falsamente ha afirmado un sector de la prensa”.