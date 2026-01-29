El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, demandó que más empresas y ciudadanos se sumen a una cruzada que permita tener unas elecciones generales de acuerdo a las necesidades del país.

En esa línea, afirmó que la “historia nos demostró que cualquiera puede llegar al Gobierno con el financiamiento de la minería ilegal, también del tráfico de terrenos e, inclusive, del narcotráfico”.

Advirtió que la fragmentación política que se observa de cara a las elecciones generales del 2026, en la que se presentan 38 organizaciones políticas, genera un escenario de riesgo para la democracia porque podría facilitar que las economías ilegales financien campañas electorales.

En ese sentido, advirtió que se debe evitar que ello ocurra porque se podría estar encaminando a la desaparición de la democracia, tal como ha pasado con Venezuela

Riesgos

Zapata, que participó durante el evento “La responsabilidad del sector privado en las elecciones”, señaló que se puede llegar a la segunda vuelta con el 10% de los votos y no nos damos cuenta de la realidad, de la participación de economías ilegales, que ha penetrado a la política. “Es un riesgo que el país no puede ignorar”, comentó.

Destacó la importancia de fortalecer la transparencia y la fiscalización del financiamiento político como condiciones indispensables para proteger el proceso electoral y evitar que intereses ilícitos influyan en las decisiones del Estado.

El empresario precisó que una institucionalidad sólida es clave para garantizar estabilidad, crecimiento económico y oportunidades para la población, así como el acceso a mejores servicios de educación, salud, agua y saneamiento.

“La defensa de la democracia, de la institucionalidad y del desarrollo es una tarea compartida. Como gremio empresarial, estamos comprometidos con ese objetivo”, concluyó.