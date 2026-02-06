La propuesta de algunos candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, de gastar las Reservas Internacionales Netas (RIN) que gestiona el Banco Central de Reserva (BCR), no tiene un sustento técnico, según explicó ayer el presidente de esta entidad, Julio Velarde.

Durante su exposición en el evento “Radiografía de la Primera Vuelta Electoral”, que organizó El Comercio y América Multimedia, precisó que, aunque no quiere entrar en el terreno político, “parte de las reservas que tenemos no son ni siquiera del Banco Central, son puestos por los bancos (privados)”.

Juan Aurelio Arévalo y Rosana Cueva presentaron evento.

Refirió que el Perú, que tiene parte de su economía dolarizada, requiere de un encaje (que es un porcentaje de los depósitos y ahorros de los privados) como forma de reserva de los dineros que reciben las entidades financieras que operan en el país.

“Lo más importante, el capital del banco (del BCR) es sumamente pequeño”, precisó.

Actualmente, las RIN registran un nivel históricamente alto. Están en aproximadamente en $97 mil millones. Se estima que representan el 30% del Producto Bruto Interno (PBI).

En ese sentido, se estima que el BCR concentra alrededor del 70% de ese monto y sirve como respaldo ante choques externos. Están compuestas principalmente por divisas (78%), oro (12%) y Derechos Especiales de Giro (6%).

Política pública

De otro lado, al ser consultado sobre si la inestabilidad política por el cambio de presidentes y funcionarios públicos afecta al país, Velarde señaló que en el presente siglo, incluyendo los años malos, la economía nacional ha tenido un crecimiento de 4.1%, en promedio, mejor que cualquier otro país de Sudamérica o México.

“Hemos crecido 4.1% en promedio, hasta el 2014, incluso hasta el 2016, (hemos crecido) casi 6%, pero luego se ha ido ralentizado. Sí, hemos tenido un crecimiento menor de la inversión. Uno ve una degradación en la calidad del servicio público”, precisó.

En esa línea, manifestó que cuando se conversa con inversionistas, muchas veces manifiestan que no tienen con quién conversar en un ministerio en particular y, obviamente, es consecuencia de los cambios continuos.

Recordó que en una presentación que tuvo el año pasado, se refirió al cambio de presidentes, de ministros de Economía, de los titulares del Consejo de Ministros, mientras que en otros países, en los que existe el servicio civil, hay una carrera establecida y si entra un ministro u otro, se mantiene la estructura de la entidad pública.

“Acá cambian viceministros, directores, etc., etc. y se vuelve realmente muy difícil manejar una conversación ya avanzada en un sector, se retrocede completamente. Estimar cuánto pesa esa factura (política) ya es bastante más difícil, pero obviamente hemos crecido menos, los servicios públicos son de peor calidad, la inversión privada se ha retrasado, la inversión pública ha empeorado, tenemos 100 factores de ese tipo”, agregó.

También refirió que un gran riesgo para la economía será que en la próximas elecciones se elija nuevamente a un presidente que no tenga el respaldo político del Congreso.