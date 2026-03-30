El progreso en la formalización laboral y tributaria es mínimo en Perú, según la Asociación de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

En ese sentido, señala que el principal error que cometen los diferentes gobiernos es considerar la formalidad como una obligación, en vez de establecer verdaderos incentivos y trámites simplificados que motiven a la población a formalizarse.

Así, el gremio empresarial considera necesario construir una nueva formalidad, “de manera que la distinción de ser formal sea genuinamente atractiva”, pero aclara que para que esto se logre es necesario comenzar por simplificar el proceso de registro y puesta en operación de los negocios.

Comex Perú manifiesta que se puede mejorar esa situación mediante rediseños y digitalización de procesos, así como de mejoras normativas, aprovechando la experiencia nacional e internacional.

Una prioridad, de acuerdo con el gremio empresarial, debe ser simplificar el proceso de formalización mediante la digitalización.

Actualmente, para registrar o constituir una empresa se necesita hacer trámites independientes, consecutivos, según el Ministerio de la Producción (Produce).

Tedioso

Pero, de acuerdo con el Semanario 1297 de Comex Perú, el Banco Mundial midió la duración del proceso, con información recogida en 2019, y encontró que cumplir con los requerimientos del Produce, en Lima demora al menos 11 días.

“En el extremo, el proceso puede extenderse hasta 17 días en Chachapoyas. En ambos casos, el trámite de inscripción en los Registros Públicos sería el más complejo (8 días en Lima y 11 en Chachapoyas)”, precisó.

Ello desincentiva la formalización empresarial, considerando que en América Latina y el Caribe existen experiencias que demuestran que es posible reducir el tiempo mediante esquemas de simplificación normativa e interoperabilidad institucional.

En Chile, desde el 2013, existe la plataforma Tu Empresa en un día, que permite constituir sociedades en línea mediante un régimen simplificado y articulado con otras entidades clave del proceso.

En Perú, el SID (Sistema de Intermediación Digital) -SUNARP ha modernizado principalmente la presentación e inscripción registral, pero el resto del proceso de formalización sigue fragmentado.

Otro gran problema para formalizar es la complejidad para obtener los permisos de las municipalidades porque persisten riesgos de discrecionalidad de los funcionarios.