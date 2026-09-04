Luis Rivera, director de Operaciones de Glencore para Sudamérica, informó que el proyecto de cobre Coroccohuayco (Cusco), sigue avanzando dentro de los procesos técnicos y regulatorios correspondientes.

Explicó que se trabaja en las evaluaciones necesarias para definir las condiciones para su potencial desarrollo. Sin embargo, no precisó la fecha de entrada en producción de Coroccohuayco ni una estimación específica de producción asociada al proyecto.

Rivera señaló que Coroccohuayco es una oportunidad de crecimiento relevante para la provincia de Espinar y para el país. El prospecto minero está a siete kilómetros de Antapaccay (subsidiaria de Glencore) y cuando empiece a operar, el mineral será transportado a la planta concentradora que ya existe en la zona.

Hace un año y medio, la compañía estimaba que con Coroccohuayco la producción minera en la zona se ampliaría 20 años. Sin embargo, el ejecutivo de Glencore señaló ahora que “de concretarse, el proyecto tendría el potencial de extender la actividad minera en Espinar, por más de 25 años.

Se estima que la inversión para poner en marcha el proyecto es de alrededor de $ 1,800 millones.

Meta

Rivera también indicó que Glencore tiene una estrategia de crecimiento estructural en cobre a nivel global, por lo que esperan superar el millón de toneladas de producción anual hacia finales de 2028 y alcanzar aproximadamente 1,6 millones de toneladas hacia 2035.

“Tanto Coroccohuayco como Quechua forman parte de oportunidades de crecimiento de largo plazo que se encuentran sujetas a sus respectivos procesos de evaluación y desarrollo”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que Glencore evalúa permanentemente oportunidades que puedan fortalecer su portafolio de cobre y generar valor de largo plazo.

“Perú es un país con un importante potencial cuprífero y forma parte de nuestra visión de crecimiento en la región. Sin embargo, no comentamos sobre activos específicos o potenciales transacciones mientras no exista información que haya sido anunciada públicamente”, anotó.

Actividad

Rivera, quien también es presidente del Mining Investment America (MIA) de Expomina, señaló que el objetivo de este foro trasciende lo protocolar para consolidarse como un espacio estratégico, diseñado para posicionar a las Américas como el destino más competitivo para el capital global.

“El MIA permitirá acercar las perspectivas del sector público, los inversionistas y la industria, y convertir ese diálogo en propuestas concretas. Desde el sector privado podemos aportar experiencia y propuestas técnicas orientadas a mejorar la competitividad, reducir ineficiencias y generar mayor predictibilidad para las inversiones”, detalló.

Añadió que también es importante que exista una coordinación permanente entre los distintos actores para identificar oportunidades de mejora en los procesos regulatorios y administrativos. “El objetivo no es flexibilizar los estándares, sino hacer más eficientes y previsibles los procesos, manteniendo los estándares que corresponden”, precisó.