El proyecto de TGP Extensión Sur, que llevará gas natural a Arequipa y Moquegua, es evaluado por el Estado porque implicará la ampliación de la concesión de Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa que impulsa esta iniciativa y que actualmente lleva gas seco y líquido desde Camisea (Cusco) a Lima e Ica, respectivamente.

TGP ha solicitado la ampliación del contrato de concesión por otros diez años, considerando que el actual vence el 2033, de modo que si el Estado le da el visto bueno para llevar gas mediante un ducto costero al sur del país, necesitará más tiempo para ejecutar el proyecto, considerando que es 100% privada.

Al respecto, Fernando Cáceres, director ejecutivo de Síntesis Consultoría, señaló que la renovación de ese contrato debería hacer cambios contractuales que mejoren el desempeño de TGP porque opera como un monopolio natural.

“Es una inversión de $ 2,000 millones para construir el ducto costero, la ampliación de la concesión debe ir acompañada de la modificación o precisión de las reglas de juego, como contrato y normas sectoriales, para evitar abusos futuros”, precisó.

En ese sentido, refirió que el Estado no ha sido estricto para lidiar con un monopolio natural.

Cuestionamientos

Explicó que TGP es un monopolio natural porque “no hay ninguna alternativa para los clientes industriales que utilizan el gas para generación, o para las generadoras eléctricas y de transporte del gas”.

Precisó que existe un modelo (de monopolio natural) en el que Pluspetrol es la empresa que extrae el gas (en el Lote 88 de Camisea), en el que TGP transporta el gas y Cálidda es la que distribuye el gas en Lima y Callao.

“Entonces todas ellas actúan bajo un modelo de monopolio, es así porque económicamente se cree que es lo más eficiente tener un monopolio en vez de tener muchos ductos”, indicó.

Sobre TGP, Cáceres refirió que se le cuestionó porque no aceptó que la inmovilización generalizada por la pandemia del Covid constituyera fuerza mayor para los clientes industriales, que tuvieron que pagar por el transporte de gas que no podían recibir.