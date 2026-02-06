La Oficina de Gestión de Proyectos – PMO Vías – informó que Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), decidió resolver de forma unilateral y sorpresiva el Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito en mayo de 2021, destinado a brindar asistencia técnica de alto nivel para la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa.

En un comunicado, PMO Vías (grupo francés de ingeniería dedicado al asesoramiento, ingeniería de la construcción, servicios para la movilidad, operación y manutención de carreteras y aeropuertos) señaló que esa decisión carece de sustento técnico y jurídico.

Ello, porque “se basa en argumentos no vinculados a las operaciones de PMO Vías en el Perú y relacionados con supuestos hechos ocurridos años antes de la firma del G2G, en otros países y en proyectos totalmente distintos, para los cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales”.

Al hacerlo, prosiguió el consorcio (conformado por las empresas francesas Egis y Setec), se pretende responsabilizarlo por situaciones ajenas a su ámbito de actuación, “negándole su derecho a la defensa y vulnerando principios esenciales como la seguridad jurídica, la buena fe contractual y la proporcionalidad”.

Agregó que la actuación de Provías Nacional pone en riesgo la estabilidad de compromisos establecidos entre las partes y el trabajo conjunto durante casi cinco años.

En ese sentido, PMO Vías rechazó la comisión de cualquier acto de corrupción y reafirma su compromiso con el Perú, sustentado en años de trabajo, transparencia, integridad y resultados, así como cualquier señalamiento que afecte injustificadamente su reputación institucional.

Por ello, insta a las autoridades a encontrar una solución inmediata a esa situación, reservándose el derecho de acudir a las instancias nacionales e internacionales para salvaguardar sus derechos e intereses frente a esa decisión justo cuando las mega obras están a punto de adjudicarse y que, además, amenaza con afectar el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran importancia para el país.

RESPUESTA DEL MTC

En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), casi de inmediato, respondió a PMO - Vías con otro comunicado para hacer precisiones sobre la continuidad de los Proyectos de la nueva Carretera Central y de la Vía expresa Santa Rosa (que incluye el puente Santa Rosa).

“El acuerdo de gobierno a gobierno con Francia sigue vigente y no ha sido resuelto, por lo que la ejecución de estos importantes proyectos continuará de acuerdo a la programación establecida para el presente año”, dice a la letra el comunicado.

Precisa que Provías Nacional ha cursado una comunicación de resolución de contrato de la asistencia técnica que tiene con PMO – VÍAS, lo que ha motivado el inicio de conversaciones con dicha empresa, las cuales continuarán en el transcurso de los siguientes días.

Se debe recordar que la Vía Expresa Santa Rosa unirá el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con la Costa Verde, mediante la construcción de una carretera, elevado sobre los 4 metros de altura.