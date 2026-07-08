La Contraloría alertó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) sobre el déficit financiero para la ejecución del Puente Santa Rosa, infraestructura que será el acceso definitivo al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Ello ocasionaría sobrecostos y arbitrajes por controversias derivadas del incumplimiento de contraprestaciones establecidas en el contrato, así como retraso en la culminación de la obra, cuyo monto de inversión es de $ 171 millones 054 mil 201.

Precisó que el control se hizo entre el 3 y 22 de junio de 2026 y se conoció que para los gastos de la obra hay un saldo disponible de S/ 24 millones 683 mil 022, insuficiente frente al monto proyectado de junio a diciembre de este año (S/ 156 millones 079 mil 667), es decir,. es menor en 84.38% al programado.

Contratos

El monto programado es por conceptos referidos al Diseño y Construcción, Ingeniero FIDIC (supervisor) y asistencia técnica en la gestión de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), cuyos contratos se encuentran suscritos y en ejecución.

La Contraloría indicó también que las gestiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener el presupuesto para financiar la ejecución del Puente Santa Rosa, con la aprobación de un crédito suplementario y de una demanda adicional de recursos, no obtuvo respuesta al 18 de junio de 2026.

El Puente Santa Rosa es uno de los dos componentes del proyecto Vía Expresa Santa Rosa y su objetivo es asegurar un acceso fluido al aeropuerto y mejorar las condiciones de seguridad vial. Se prevé que estará listo el 5 julio de 2028.

La Contraloría también evidenció que Provías Nacional y el contratista permitieron la acumulación de material excedente y escombros en el área de la obra del puente Santa Rosa por parte de terceros, lo que genera el riesgo de reconocer ampliaciones de plazo y pagos adicionales al consorcio, por los costos en que se incurrirán para la eliminación de dicho material.

También se advirtió el retraso en la conformación de la DAAB (método alternativo de resolución de conflictos) para la solución de disputas entre las partes, la cual debió realizarse hasta el 26 de diciembre de 2025. Dicha situación podría generar atrasos y mayores costos en la ejecución de los trabajos de diseño y construcción del puente.