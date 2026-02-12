El abogado de Cosco Shipping, Jorge Danós, respaldó la decisión del Poder Judicial que ordena a Ositran abstenerse de ejercer competencias que no estarían previstas en el marco legal aplicable al puerto de Chancay.

Según indicó, el fallo declara fundada la solicitud presentada por la empresa y reconoce la protección del derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica.

Jorge Danós sostuvo que el marco normativo vigente delimita las funciones de Ositran y que, en este caso, el juez ha determinado que el organismo regulador no puede asumir atribuciones que no le han sido conferidas por ley.

En esa línea, afirmó que la resolución busca garantizar el respeto a las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

El abogado explicó que el megapuerto de Chancay no opera bajo un contrato de concesión con el Estado peruano, sino mediante una habilitación portuaria otorgada por la autoridad competente. Por ello, precisó que no existe un contrato que establezca obligaciones supervisadas por Ositran, como ocurre con los terminales concesionados.

No obstante, señaló que la normativa contempla una eventual intervención de Ositran en materia tarifaria si Indecopi determina que no existen condiciones de competencia entre los puertos de Chancay y Callao. Solo en ese supuesto, añadió, el regulador podría ejercer funciones de control conforme al marco legal vigente y a lo dispuesto por el Poder Judicial.