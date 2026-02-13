China expresó (ayer) su “fuerte insatisfacción” por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del puerto peruano de Chancay y acusó a Washington de realizar una “fabricación y difamación flagrantes” en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco, según la agencia EFE.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian afirmó en rueda de prensa que China “se opone firmemente” a las declaraciones de la parte estadounidense.

Fue en respuesta a la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EE.UU., que advierte que Perú podría quedar “imposibilitado” de supervisar el puerto bajo propietarios chinos “depredadores” y señalara que “el dinero barato chino cuesta soberanía”.

Ositran

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima señaló que el puerto de Chancay es privado y de uso público, financiado íntegramente con capital privado, sin contrato de concesión por lo que declaró fundada la demanda de amparo de Cosco Shipping contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y le ordenó abstenerse de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del terminal.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante un comunicado, informó que evaluará el uso de los recursos procesales previstos por ley para contrarrestar el fallo judicial. Recordó que toda inversión, nacional o extranjera, está sujeta al marco constitucional vigente, que el puerto debe cumplir el ordenamiento jurídico peruano.

Al respecto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) saludó el pronunciamiento de la PCM en torno a la defensa del marco institucional que rige la actividad portuaria en el país y reafirma que todo operador que preste servicios portuarios básicos debe estar sujeto a las mismas condiciones que los demás.

Agregó que el principio de igualdad ante la ley es fundamental para garantizar la libre competencia y generar confianza para atraer inversiones, que los puertos concesionados han ejecutado inversión privada y operan bajo supervisión de Ositran.

Empresa

En tanto, Cosco Shipping defiende el fallo del citado juzgado, indicando que su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional, que el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria.

En un comunicado alegó que las autoridades peruanas, mediante diferentes entidades públicas ejercen todas sus atribuciones de control y supervisión, que además lo hacen con facilidades provistas por el puerto.

Agregó que La Ley del Sistema Portuario Nacional asigna un marco específico a Ositran para supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión de acuerdo a las leyes vigentes y regular el sistema tarifario en los mercados en los que no hay libre competencia portuaria de uso público.