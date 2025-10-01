A pocos meses de estar oficialmente en operaciones, el puerto de Chancay ya recibe carga desde puertos de Panamá, Colombia y Chile, y de paso está atrayendo a las navieras más dinámicas del mundo.

En ese sentido, el vicealmirante (r) Gonzalo Ríos, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, explicó que el dinamismo que está mostrando Chancay en la recepción de cargas tiene un soporte en las líneas navieras que están incorporando a este puerto en sus rutas comerciales.

“Chancay recibe carga desde distintos puertos. También de Brasil, mediante la Interoceánica del Sur hasta Matarani”, indicó.

Refirió que las líneas navieras aprovechan las capacidades de los puertos y ven en Chancay una buena oportunidad de trabajar

Entre las líneas regulares que llegan a Chancay están CMA CGM (Francia), OOCL, vinculada con Cosco Shipping. También Express Feeders, que cubre las rutas que conecta a los países latinoamericanos, vienen de Chile y de Panamá. “Está llegando Evergreen, será pronto”, comentó.

Conectividad

Gonzalo Ríos dijo que en Chancay se hacen transbordos de carga que llega desde Panamá, Colombia, Chile; también del norte del país, de Matarani (Arequipa) y del Callao. “Lo interesante es que la conectividad no solo es de Chancay, hay otras navieras que involucran otros puertos como Callao, Valparaíso, que empiezan a ver rutas transcontinentales”, precisó.

Indicó que la idea es mirar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a los puertos del Callao y Chancay como un complejo logístico central que pueda tener conectividad marítima, además de optimizar la conectividad terrestre y que beneficie a toda la cadena de valor.

El representante de Cosco Shipping refirió que se espera que el puerto de Chancay cierre el 2025 con la atención de 350 mil contenedores y que se espera que en tres años (2028) alcance 1 millón.