A un año de su inauguración, el Puerto de Chancay se consolidó en el sistema portuario peruano y de la costa oeste de Sudamérica, según el informe “El Puerto de Chancay en su primer año: conectado al mar, ¿de espaldas a la ciudad?” que presentó la Universidad del Pacífico.

Pero, en paralelo, las obras de infraestructura, necesarias para acompañar el desarrollo portuario de Chancay, es casi cero porque no hay acuerdo entre las diferentes autoridades, tanto nacionales como municipales (Huaral y Chancay).

Omar Narrea, investigador del el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP), precisó que el puerto canalizó exportaciones por unos $ 900 millones e importaciones por $ 1,194 millones en su primer año.

Los productos agrícolas lideraron las exportaciones por el puerto de Chancay, mientras que el maíz amarillo duro fue el principal producto de importación, que está haciendo competitiva a la industria avícola del norte chico.

También pasará lo mismo con la industria porque la importación de bienes de capital, como maquinarias, principalmente de Asia, hará que sus precios sean más competitivos.

El estudio muestra que, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el terminal movilizó 286,255 TEU (contenedores), superando ampliamente la meta inicial de 200 mil TEU y posicionando a Chancay como el cuarta terminal portuaria del país en carga contenerizada.

“Ese desempeño se explica, principalmente, por su rápido posicionamiento como hub de transbordo regional, modalidad que ya representa cerca del 46 % del total de TEU movilizados”, precisó el informe.

Gobernanza

Pero, según indicó Narrea, los buenos resultados del primer año de operaciones del puerto se contradice con los proyectos de desarrollo porque “la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET), que incluye 21 proyectos para el desarrollo de Chancay por S/ 820 millones, aprobada antes del permiso comercial, acumuló 7 meses sin ejecución al momento del informe”.

El estudio advierte que los avances contrastan con las brechas estructurales que enfrenta la ciudad de Chancay y su entorno porque “persisten déficits en infraestructura urbana, conectividad vial, seguridad ciudadana, capital humano y servicios básicos (29.3% de la población carece de agua potable, el 38.8% de alcantarillado y el 70% no tiene acceso a internet), que limitan la capacidad del territorio para capturar los beneficios del crecimiento portuario”.

Narrea explicó que poner orden y encaminar los proyectos de infraestructura pendientes alrededor del puerto de Chancay requiere de una autoridad que maneje todo.

Cynthia A. Sanborn, directora de CECHAP, precisó que esa autoridad es competencia del Gobierno Regional de Lima Provincia.

Es decir, se necesita que haya una gobernanza para que todo se encamine en orden, considerando que hasta el momento es casi cero.