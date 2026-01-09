Al cierre del 2025, el Terminal Portuario General San Martin movilizó más de 90 mil TEUs (contenedores de 20 pies), unos 3.3 millones de toneladas de carga general, informó Puerto de Paracas.

Precisó que en los últimos dos años, el puerto ha completado un crecimiento promedio de 42% en contenedores y de 18% en carga general.

César Rojas, gerente general de Puerto de Paracas, destacó que el desarrollo del puerto ha sido constante, con etapas clave en los últimos años, en los que el terminal se ha consolidado como uno de los principales ejes logísticos del sur del país.

“Uno de los hitos más importantes se dio luego del proceso de modernización, en el año 2020, cuando superamos las 2 millones de toneladas de carga general movilizadas. Luego, en el 2023, el ingreso de la naviera Mediterranean Shipping Company fue decisivo para impulsar nuestro negocio de contenedores”, comentó.

Para el 2026, el terminal proyecta movilizar más de 100 mil TEUs y cerca de 4 millones de toneladas de carga general, que representaría un crecimiento superior al 10% en sus principales líneas de negocio respecto del 2025.

Inversiones

Rojas informó, además, sobre el inicio de un plan de inversiones de $ 35 millones que se ejecutará entre el 2026 y 2027. Contempla la adquisición de equipamiento clave para la Etapa 3 del proyecto portuario.

“Ese plan incluye la adquisición de una grúa pórtico STS y tres grúas de patio RTG, así como un nuevo equipamiento para la atención de carga general y la ampliación de áreas destinadas al almacenamiento y manejo de contenedores”, comentó Rojas.

Agregó que el terminal también tiene como objetivo incorporar al menos una nueva línea naviera, que se sumará a las seis con las que actualmente opera.

Rojas hizo tales precisiones durante una visita técnica al terminal, en la que también participaron el presidente José Jerí y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Fue oportunidad en la que se hizo una evaluación del avance portuario, la operatividad y el movimiento de carga, y se identificaron oportunidades de mejora para la logística de exportación.

“Ha sido una reunión muy positiva. Tanto el presidente Jerí como el ministro Prieto se han comprometido con viabilizar la construcción de una nueva carretera de conexión directa entre el puerto y las vías principales, la cual generará un beneficio directo a la comunidad y permitirá mayores eficiencias logísticas a las empresas del sur del Perú”, comentó.