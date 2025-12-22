El CEO de DP World para Perú, Carlos Merino, anunció que se vienen más inversiones en el Muelle Sur del puerto del Callao porque el comercio exterior no para y “los volúmenes (de carga) lo dicen”.

Señaló que la empresa busca dinamizar los flujos de carga (ya movió más de 2 millones de contenedores este año) porque cree que el Callao es y será el terminal más importante del Perú y la carga seguirá creciendo, tanto de exportaciones como de importaciones.

“Para atender (la carga) de una forma adecuada, necesitamos invertir más en sistemas, en infraestructura, en equipamiento y en capacitación de nuestra gente”, agregó.

Manifestó que las nuevas inversiones que está planteando la empresa están orientadas a plantear la negociación de una adenda que les permita ampliar la vigencia del contrato de concesión.

Explicó que las nuevas inversiones que se necesita para hacer más competitivo al puerto del Callao tranquilamente pasaría los $ 1,000 millones y las obras a realizarse se harían, principalmente en el exterior del área de concesión, como el antepuerto (almacén), vías de acceso, semaforización, etc.

Contrato

Indicó que la empresa ya cumplió con su obligación contractual e invirtió unos $ 1,500 millones, inclusive hizo otras inversiones (no obligatorias) por casi $ 400 millones, de los cuales $ 50 millones fueron para comprar dos grúas más grandes de las que tiene.

En ese sentido, Merino explicó que las inversiones adicionales que están entre los planes de la empresa se enmarcan en la nueva Ley del Sistema Portuario porque permite a los concesionarios poder invertir fuera de su área de influencia y así manejar adecuadamente los flujos de contenedores.

“Estamos preparando una propuesta para el Gobierno para no solamente invertir aquí, sino invertir en un antepuerto, que dinamizaría los flujos de los camiones hacia el terminal”, precisó.

Refirió que se busca tener un sistema interconectado, algo como un Port Community System (PCS), que según Google es una plataforma digital neutral y abierta que conecta a todos los actores públicos y privados de un ecosistema portuario (navieras, aduanas, transitarios, autoridades portuarias, etc.) para facilitar el intercambio seguro, eficiente y colaborativo de información y documentos, automatizando procesos, reduciendo burocracia.

Reglamento

Pero, según dijo, “obviamente, hay que esperar la reglamentación de la nueva Ley del Sistema Portuario, que espero acompañe el espíritu de la ley porque las nuevas inversiones buscarán reducir los congestionamientos y hacer que el Callao siga creciendo mucho más”.

Con la inversión en el Muelle Bicentenario, que se inauguró el año pasado, se terminaron las obligaciones contractuales (inversión). En esta infraestructura la empresa invirtió más de $ 400 millones.