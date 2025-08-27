El desarrollo de proyectos de inversión como Tía María y Zafranal (minería) y Majes Siguas II (agroindustria) generará gran demanda de los servicios de exportación que ofrece el puerto de Matarani (Islay, Arequipa), en tres o cuatro años.

Al respecto, Mauricio Núñez del Prado, gerente general de Tisur, empresa que administra ese puerto, dijo que para atender esa demanda se necesita ampliar su capacidad de atención, como construir un tercer muelle, que permitiría mover unos $11 mil millones, entre producción minera y agrondustrial, principalmente.

Ampliar la capacidad de Matarani implicará invertir $750 millones, suma que se recupera en el largo plazo.

Pero la concesión de Tisur termina en el 2029 y para invertir esa suma necesita ampliar el compromiso que tiene con el Estado.

Adenda

En ese sentido, el ejecutivo comentó que Tisur está negociando una adenda con el Gobierno para ampliar la concesión a fin de asegurar la inversión de ampliación de Matarani.

Al respecto, explicó que las negociaciones están muy avanzadas, “diría más del 90%, probablemente podría estar próxima para la firma”.

Ante la probabilidad de que el Estado no amplíe la vigencia del contrato de concesión, Tisur entregaría el puerto Matarani al Estado para que a su vez lo ponga en licitación, lo que tomaría más tiempo del que se espera.